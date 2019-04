Gita fuori porta in vista? Ecco tutti i prodotti must have che non possono mancare nella vostra make up bag per il weekend



È ufficialmente iniziata la stagione delle fughe cittadine e dei weekend fuori porta.

Come regolarsi con la make up bag pensata per una gita di un paio di giorni? Bando ai beauty case sovraffollati, dovete puntare sui prodotti smart e adottare un approccio minimal.

Del resto, il weekend è un'occasione perfetta per prendere una boccata d'aria dalle costrizioni della città.



Per questo, abbiamo selezionato per voi 10 prodotti indispensabili per la vostra make up bag da weekend fuori porta, che vi permetteranno di ottenere dei look curati in poche mosse.

Una cc cream anti colorito spento e ad alta coprenza per sostituire con leggerezza il fondotinta, senza rinunciare a una base viso impeccabile. Ha un SPF50+ per stare all'aria aperta protette dai raggi UV.



Molto più di una semplice terra, una polvere bonne mine che regala un effetto "baciata dal sole" assolutamente naturale, per contrastare il grigiore della vita cittadina.



Correttore e illuminante in unico prodotto per nascondere occhiaie e imperfezioni e mettere in risalto i punti luce con un effetto soft focus.



Un blush dalla texture gelée facile da sfumare con le dita per dare un tocco healthy glow all'incarnato. Può essere utilizzato anche come tinta sulle labbra.



Il mascara colorato per sopracciglia cult tra le beauty addicted. Riempie i piccoli buchi, ha un effetto volumizzante e tiene in forma perfettamente le sopracciglia per tutto il giorno.



Una palette di ombretti dal formato super compatto, con 8 tonalità neutre e calde per realizzare un trucco occhi naturale, sofisticato o ultra glam. Hanno un'ottima tenuta anche senza primer.



In viaggio abbiamo necessità di una matita occhi dalle elevate performance, su cui poter fare sempre affidamento. La scrivenza è ottima anche all'interno della rima e resiste in ogni situazione.



Nella beauty bag da weekend non serve portare un mascara un full size! Optate per una comodissima mini size del vostro mascara nero preferito.



Un pratico matitone per le labbra idratante e confortevole come un balsamo che rilascia un velo di colore.



Per rimuovere il make up in maniera semplice e veloce l'acqua micellare è indispensabile. Questa ha una formula super delicata anche per le pelli più sensibili, non lascia la pelle arrossata e rimuove tutto il trucco in una sola passata.



Credits Ph.: Unsplash