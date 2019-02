Stanche del solito rossetto? Regalategli nuova vita con i lip topper per labbra glam e scintillanti

Non solo rossetto opaco, ma anche effetti scintillanti e super luminosi grazie ai lip topper.

I lip topper, conosciuti anche come top coat trasformisti per rossetto, sono i perfetti alleati per regalare luce alle labbra modificando il finish dei propri rossetti.

Proposti da moltissime case cosmetiche, sono perlati, glitterati, metallici o liquidi opachi effetto lamina. Trovate quello che fa per voi con la selezione di Grazia.it.

Effetto diamante per una labbra super shiny con il gloss trasparente infuso di micro glitter argentei in stile anni '90.

Un gloss color vino con micro glitter per un effetto luminoso ed elegante, perfetto sia da solo che in abbinamento a un rossetto in tono.

Un top coat liquido opaco ultra glitterato. Si applica sul proprio rossetto preferito - meglio se liquido opaco - e asciugandosi regala un effetto lamina a lunghissima durata.

Un topper ultra luminoso con glitter ed effetto olografico rosa super luminoso, in edizione limitata.

Un gloss trasparente infuso di micro perle dorate, perfetto per valorizzare le labbra rendendo luminoso ogni lipstick.

Nude semi trasparente cangiante per il gloss olografico Pupa, perfetto sulle labbra nude ma anche - e soprattutto - come lip topper.

Argento metallico per creare lip art edgy e divertirsi a sperimentare con il make up.

Un lip topper color rosso corallo con micro particelle dorate dall'effetto specchio.

Effetto olografico cangiante su base trasparente per il gloss labbra/palpebre del marchio italiano.

Top coat per rossetto in color ametista scintillante, per un effetto tridimensionale.

Credits Ph.: Lime Crime, Mulac, Jouer / Artwork: Elisa Costa