Jeffree Star Cosmetics è uno dei make up brand più amati e discussi degli ultimi anni, in arrivo in Italia a Ottobre 2018 nelle profumerie Marionnaud.

Nato in California nel 2014 il marchio porta il nome dell'artista poliedrico Jeffree Star, cantante, make up artist, youtuber e imprenditore androgino seguitissimo sul web.

Perché questa casa cosmetica specializzata in trucco è così speciale? Perché rompe ogni regola e stereotipo, proponendo un make up originale e totalmente personalizzabile, dedicato a ogni sesso ed etnia, con un tocco di estro che fa la differenza.

Jeffree Star Cosmetics Italia: data di uscita

Come anticipato sui social della catena di profumerie francesi, Jeffree Star Cosmetics debutterà in Italia venerdì 26 ottobre 2018, con una prevendita online sul sito Marionnaud.it.

Cosa sarà in vendita in Italia? L'intera - vasta - gamma di prodotti del brand statunitense, che include rossetti liquidi opachi, palette di ombretti, scrub labbra, illuminanti e molto altro ancora.

Quando invece Jeffree Star Cosmetics sarà in vendita nei punti vendita fisici? Ancora la notizia non è nota, Marionnaud promette ai fan di poterlo svelare a breve.

Evento in store con Jeffree Star e contest per incontrarlo

Il 9 novembre alle ore 15 Marionnaud Italia celebrerà in grande stile l'arrivo del beauty brand nel nostro paese con un evento nel punto vendita di Corso Magenta 2 a Milano.

In questa occasione Jeffree Star in persona sarà presente all'evento per un meet&greet con i fan ricco di sorprese.

Per assicurare ai fan più fedeli di Jeffree l'accesso all'evento Marionnaud lancia un Instagram contest che garantirà ai 100 follower più creativi accesso prioritario all'evento con la possibilità di incontrare la web star e beauty guru.

Per maggiori informazioni circa l'evento e il contest vi invitiamo a visitare questa pagina con il regolamento completo.





Credits Ph.: Getty Images