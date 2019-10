Non sapete qual è il fondotinta più giusto per voi? Seguite tutti i nostri consigli per scegliere il vostro fondotinta Bobbi Brown



Il fondotinta è il prodotto più importante per la riuscita ottimale del vostro beauty look. Nessun trucco sarà al meglio, infatti, se la base viso non sarà assolutamente impeccabile.

Dobbiamo quindi dedicare molta cura alla scelta del fondotinta giusto per noi, che si adatti alle esigenze del nostro tipo di pelle, della nostra routine quotidiana e, naturalmente, che si fonda alla perfezione con il nostro incarnato.





Il fondotinta perfetto per la nostra pelle deve risultare invisibile una volta applicato, sia a livello di intensità che di sottotono.

Bobbi Brown vi offre una gamma completa di fondotinta per ogni tipologia di pelle e per ogni colorito, permettendo a ogni donna di esaltare al meglio la propria bellezza naturale.

Volete scoprire qual è il fondotinta Bobbi Brown più adatto a voi? Seguite i nostri consigli per trovare quello più indicato per le vostre esigenze.





Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF15

Il fondotinta più amato e versatile della gamma, offre una lunghissima tenuta per 16 ore e regala un finish naturale, dalla texture leggera e impalpabile. Ha una coprenza modulabile da media a totale ed è formulato per garantire il perfetto bilanciamento tra idratazione e controllo della lucidità. Questo lo rende adatto alle pelli normali e miste che necessitano di un effetto opacizzante sulla zona T ma che al tempo stesso desiderano il giusto comfort sulle zone più secche del viso.



È perfetto per chi cerca un fondotinta che rimanga alterato per tutta la giornata e regali un effetto seconda pelle.





Intensive Skin Serum Foundation SPF40/35

Un fondotinta protettivo ed energizzante, dalla texture setosa e con ingredienti preziosi per il benessere della pelle. Grazie al Lychee, al fungo Cordyceps, al Bamboo e all'Artemia, questo fondotinta dona energia e freschezza alla pelle. Inoltre, regala un finish radioso, un vero e proprio boost di vitalità e un effetto anti-stanchezza, per contrastare il colorito spento e donarci una pelle morbida, raggiante e perfezionata, migliorandone luminosità, radiosità e uniformità. Aumenta e mantiene i giusti livelli di idratazione, stimolando la produzione di collagene per una pelle dall'aspetto più sodo e levigato.



L'elevato fattore di protezione solare protegge la pelle dal fotoinvecchiamento, prevenendo la comparsa di macchie e discromie e contrastando l'invecchiamento cutaneo precoce.





Skin Foundation Stick

Siete alla ricerca di un fondotinta che vi permetta ritocchi on the go? Quello che fa per voi è un fondotinta multitasking, esattamente come il vostro stile di vita. Con un semplice gesto, potrete uniformare il vostro colorito e nascondere ogni discromia, grazie al finish modulabile da media a totale coprenza, mantenendo un look completamente naturale e dall'aspetto healthy. Resiste all'accqua, all'umidità e al sudore e contiene ingredienti emollienti, oltre che attivi sebo-assorbenti, per adattarsi a ogni zona del vostro viso.



Potete applicarlo e sfumarlo anche con le dita, fino a ottenere la coprenza desiderata.

