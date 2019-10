Siete curiosi di scoprire come vengono realizzati i beauty look della New York Fashion Week? Vi portiamo con noi nei backstage Bobbi Brown

È difficile pensare a un luogo più affascinante dei backstage beauty della Fashion Week. Non sono soltanto il posto in cui vengono realizzati i beauty look che serviranno a mettere in risalto la collezione di abiti del designer, ma un vero e proprio laboratorio in cui le idee si traducono in forme e colori. Il posto in cui nascono le tendenze che porteremo sul nostro viso nella stagione a venire.

Un luogo magico, dove la creatività è l'unico mantra seguire. Per questo motivo, abbiamo deciso di portarvi con noi alla scoperta della make up artistry firmata Bobbi Brown tra i backstage della New York Fashion Week.

Bobbi Brown cura infatti il beauty look di moltissimi fashion brand, e non è un caso che il suo supporto sia indirizzato esclusivamente ai marchi newyorkesi guidati da donne: un modo ulteriore per sostenere l'empowerment femminile sia nel mondo della bellezza che della moda.





@Carolina Herrera



Per la stagione Spring Summer 2020 ha firmato i beauty look per le sfilate di Mansur Gavriel, Cinq à sept, Ulla Johnson, 11 Honoré x Good American, Taoray Wang, Son Jung Wan, Tanya Taylor, Tibi, Zimmermann, Carolina Herrera, Veronica Beard, Maria Cornejo, Sally Lapointe, Cynthia Rowley, Gabriela Hearst e Batsheva. Tutti brand guidati da designer accomunate dalla voglia di cambiare i paradigmi attuali del fashion system.





@Carolina Herrera



Cosa serve per realizzare un beauty look da sfilata? Essenzialmente precisione e velocità. Il make up artist deve essere in grado di usare tutta la sua expertise e authority affinché il trucco finale sia privo di ogni errore o imprecisione (le luci e le foto in alta risoluzione non perdonano) e preparare tutte le modelle nel minor tempo possibile, coordinandosi con stylist e hair stylist. I ritmi sono frenetici e spesso capita di dover truccare anche 30 modelle a sfilata. Senza considerare, poi, che capita di avere più di uno show nella stessa giornata, dovendo correre da una location all'altra in tempi brevissimi.





@Carolina Herrera



Bobbi Brown pone molta cura nello scegliere dei lead artist - da Cassandra Garcia a Romy Soleimani fino a Lauren Parsons - di altissimo livello per poter offrire il meglio della make up artistry a ciascun brand con cui decide di collaborare, una artistry formata da un team di make up artist tutto al femminile.

Siete curiosi di scoprire cosa accade nei backstage beauty Bobbi Brown? Sfogliate la gallery.





Dai backstage alla vita quotidiana. Una artistry che possiamo infatti ritrovare nei counter Bobbi Brown, per farci consigliare con consulenze personalizzate.



Possiamo infatti imparare moltissimo dai make up artist Bobbi Brown anche per i nostri beauty look da tutti i giorni. Per esempio, imparare a realizzare una base flawless, a partire dalla corretta scelta e applicazione del fondotinta. Immaginate come deve essere complicato scegliere la giusta shade di fondotinta per ciascuna modella, tutte caratterizzate da una tonalità di pelle diversissima tra loro.

Senza considerare che, anche noi nella vita di tutti giorni, abbiamo bisogno di una base ad altissime prestazioni, non solo adatta al nostro tipo di pelle ma anche in grado di resistere ai nostri ritmi quotidiani che, forse non saranno frenetici come quelli di una Fashion Week, ma in certe giornate si avvicinano molto!





@Zimmermann



Bobbi Brown ha pensato di rendere portabili e accessibili i beauty look creati durante la New York Fashion Week da tutte le donne, offrendo prodotti di alta qualità e performance elevate. Un approccio che potremmo definire Runway to Realwear.

La make up artist e influencer Nikki DeRoest insegna infatti alle donne come realizzare un trucco visto alla New York Fashion Week rendendolo facile da portare nella quotidianità, mostrando passo passo come poterlo ricreare anche senza essere dei pro e insegnando come interpretare nel modo corretto i beauty trend visti in sfilata.







Nikki DeRoest ci insegna come ricreare un look da passerella a casa

@Zimmermann