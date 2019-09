Volete conoscere tutti i dettagli dell'arrivo di Bobbi Brown in Italia? Vi sveliamo tutto quello che dovete sapere sul brand americano!

Ci siamo. Finalmente, dopo tanti anni di attesa, Bobbi Brown arriva in Italia, per la felicità di tutte le appassionate di bellezza e del make up professionale di alta qualità.

Oggi si parla molto di diversity e inclusività ma Bobbi Brown è pioniera, fin dalla nascita del marchio, nel portare avanti il valore della bellezza individuale, da mettere in risalto nelle sue caratteristiche uniche e irripetibili, senza stravolgere ma anzi esaltare la bellezza naturale di ciascuna di noi, all'insegna dell'empowerment femminile.



In fondo, quello che tutte noi sogniamo è sentirci bene nei nostri panni, guardandoci allo specchio nella versione migliore di noi stesse.

Del resto, la vera bellezza è quello che irraggiamo da dentro e la nostra confidence si riflette anche all'esterno.





True Beauty

Uno dei fondamenti di Bobbi Brown è partire dal perfezionamento dell'incarnato, creando dei prodotti davvero all'insegna dell'inclusività, basati sulla diversità dei toni e sottotoni di pelle, offrendo la giusta combinazione di shade, texture e formula per una bellezza custom-made che regali un viso luminoso, healthy e raggiante.



Da qui, è stata sviluppata un'intera gamma di prodotti, dai fondotinta e dagli illuminanti ai rossetti, fino agli ombretti in stick studiati appositamente per valorizzare in maniera armonica i colori naturali di tutte le donne.

Il mantra da seguire è sempre: migliorare, non nascondere.

Grazie alla sua filosofia e alla qualità dei suoi prodotti, Bobbi Brown si è affermato negli anni come un vero e proprio marchio cult, attraverso una serie di prodotti divenuti degli assoluti must-have per tutte le appassionate di bellezza.

La storia di Bobbi Brown inizia nel 1991, e già allora la sua filosofia era chiara e innovativa: la vostra bellezza naturale è il miglior tipo di make up. L'anno dopo fu lanciato lo Skin Foundation Stick, un fondotinta rivoluzionario pensato per offrire una soluzione per ogni tipo di sottotono, finalmente tutte le donne potevano trovare la propria shade perfetta di fondotinta. L'innovazione che contraddistingue il marchio continua per tutti gli anni a venire, quando nel 2013 il make up incontra finalmente tutti i benefici della skincare con il rivoluzionario Intensive Skin Serum Foundation.

Bobbi Brown da sempre ascolta le esigenze delle donne nella loro vita quotidiana, per questo l'ultimo fondotinta Skin Long-Wear Weightless Foundation è in grado di regalare una coprenza full coverage e una lunga tenuta, per rimanere impeccabile per tutta la giornata ma senza rinunciare a un look iper-naturale.





Il sostegno alle donne

Il brand è da sempre impegnato nel supportare le donne anche oltre il make up, Bobbi Brown ha deciso di fare un passo ulteriore in questa direzione istituendo The Pretty Powerful Fund, sostenendo attivamente le associazioni impegnate per la gender equality.





Il lancio di Bobbi Brown in Italia

Bobbi Brown in Italia sarà disponibile a partire da Ottobre presso profumerie selezionate e sul sito ufficiale bobbibrown.it, dove poter scoprire tutta la lista delle profumerie in cui sono presenti i prodotti Bobbi Brown. Presso i punti vendita troverete la collezione makeup e attraverso consulenze personalizzate potrete scoprire qual è la shade di fondotinta giusta per voi, ricevendo un campione personalizzato di fondotinta della durata di 7 giorni.



Siete pronte ad entrare nella beauty community di Bobbi Brown?

