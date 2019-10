Volete scoprire come ottenere una base viso impeccabile? Vi sveliamo tutti gli step fondamentali insieme a Bobbi Brown e al make up artist Eduardo Ferreira

Ottenere una base viso luminosa e naturale, con una pelle sana e radiosa, è il sogno di ogni donna. Raggiungere questo obiettivo può essere facilitato dalla sequenza giusta di prodotti che preparano, correggono e perfezionano la pelle. Serve, dunque, una cura costante della pelle e sapere come applicare il trucco nella maniera corretta.

Un trucco viso assolutamente flawless passa infatti attraverso una corretta skincare e i prodotti giusti di make up. Ma è anche di fondamentale importanza sapere come ciascun prodotto deve essere applicato e in quale sequenza.



Per aiutarvi a rivelare la vostra bellezza naturale e regalarvi un trucco viso impeccabile, abbiamo chiesto a Eduardo Ferreira, Regional Artistry Director per Bobbi Brown, di svelarci tutti gli step essenziali per preparare, correggere e perfezionare (prep, correct, perfect) la base viso, dalle creme viso ai correttori, fino al fondotinta.







 Eduardo Ferreira





Quali sono gli step da seguire per ottenere una pelle “perfetta”?

Il primo step consiste nel preparare la pelle con la giusta idratazione e un primer. Il secondo step è correggere con il giusto tipo di fondotinta e correttore per camuffare le imperfezioni e, infine, perfezionare con la cipria se necessario, il bronzer, il blush e gli illuminanti.



Quanto è importante preparare la pelle prima dell’applicazione del make up?

È un punto cruciale da cui dipendono sia il finish che l'indossabilità del fondotinta. La chiave è trovare la giusta ratio tra la tipologia di pelle (o la condizione) e i livelli di idratazione delle creme viso, dei primer e dei fondotinta.



 Prep con Vitamin Enriched Face Base





Che tipo di prodotto possiamo applicare nella fase di preparazione?

Amo utilizzare la Vitamin Enriched Face Base. È un prodotto 2 in 1 che funziona sia come crema viso che primer. Dona un'idratazione oil free alla pelle e allo stesso tempo affina la grana della pelle creando la migliore superficie per applicare il make up. Può anche essere utilizzato come idratante/primer da solo sopra la vostra crema viso abituale. È un prodotto che non può mai mancare nel mio kit ed è uno dei prodotti più amati di Bobbi Brown sia tra le consumatrici che tra i make up artist.



Come possiamo correggere le discromie?

Il segreto è utilizzare un fondotinta full coverage. Il mio preferito è lo Skin Long Wear Weightless Foundation SPF15. Nonostante sia un fondotinta a lunga tenuta (16 ore) e oil free per controllare la produzione di sebo, dona un effetto naturale healthy, con un finish matte ma luminoso allo stesso tempo. Se le discromie sono molto accentuate utilizzo lo Skin Foundation Stick sulle aree con macchie o discromie. La Bronzing Powder è la chiave per correggere il tono della pelle non solo sul viso ma anche sul collo per creare uniformità.



E per le occhiaie? Come facciamo a scegliere il correttore giusto per coprirle?

Tutte le occhiaie sono violacee, il che significa che contengono sia il blu che il rosso. Se vediamo una predominanza di rosso o una tonalità che vira al marrone, dobbiamo usare il Peach Corrector per neutralizzare le occhiaie. Se invece predomina il blu il Corrector giusto sarà il Bisque (più rosato) per neutralizzare il blu. Dopo il Corrector utilizzo l'Instant Full Cover Concealer. È molto importante usare prima la giusta crema per il contorno occhi per preparare la pelle, rendendola liscia ma non appiccicosa, la mia preferita è la Extra Eye Repair.



 Correct con il Corrector





Parliamo dell’applicazione del fondotinta, come va eseguita nel modo corretto?

Dopo che la pelle è idratata e preparata e aver trovato la tonalità che si fonde completamente con la nostra pelle, applico il fondotinta a partire dal centro del viso con il Full Coverage Brush, sfumandolo prima ai lati del naso, sul mento e sulla fronte dove solitamente ci sono più rossori. In seguito lo sfumo sul resto del viso se necessario, scendendo verso la mandibola. Mi piace scaldare il fondotinta applicato con le mani per farlo fondere maggiormente con la pelle e lo applico sempre con le dita sulle aree dove c'è bisogno di maggior coprenza. Infine uso una spugnetta per rimuovere ogni eccesso. Uso la cipria per fissare soltanto dove la pelle si lucida e non su tutto il viso.



Che caratteristiche deve avere il fondotinta giusto per una pelle perfezionata?

Deve letteralmente corrispondere al tono naturale della pelle, sia come intensità che come sottotono. Deve perfezionare la pelle senza creare strato o risultare gessoso e sembrare esattamente come la pelle naturale, rendendola fresca e radiosa. Controllare la produzione di sebo senza disidratare le zone più secche del viso. Ho riscontrato tutte queste caratteristiche nello Skin Long Wear Weightless Foundation.





Non vi resta ora che sfogliare la gallery per scoprire tutti i prodotti necessari per eseguire gli step di prep, correct e perfect secondo Bobbi Brown, e rivelare la vostra bellezza naturale.

Bobbi Brown: Prep, Correct, Perfect Vitamin Enriched Face Base

Skin Long Wear Weightless Foundation SPF15

Skin Foundation Stick



Corrector Peach



Corrector Bisque



Instant Full Cover Concealer



Extra Eye Repair

Full Coverage Face Brush / 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Scopri di più su bobbibrown.it