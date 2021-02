Un must per il make-up che diventa protagonista del look complice la mascherina. Ecco le tendenze eyeliner primavera estate 2021

Da solo o abbinato a un ombretto. Ma soprattutto, bold. Perché la tendenza eyeliner primavera estate 2021 parla chiaro: al bando la discrezione, è il momento di osare, soprattutto perché lo sguardo, a causa dell'ultimo degli accessori (la mascherina) sarà ancora sotto i riflettori. Niente di meglio che puntare a un look audace, in grado da solo di sigillare un trucco occhi che miri a conquistare anche le più indecise. Facciamo anche noi una prova per convincervi - semmai ce ne fosse bisogno - che l'eyeliner è il vostro migliore alleato di bellezza. Ma come indossarlo? Vi diamo qualche spunto nei prossimi paragrafi.

Eyeliner primavera estate 2021: contorno in evidenza

I look ai quali ispirarvi portano la firma di alcuni dei maggiori make-up artist incrociati nelle sfilate della scorsa stagione. Il primo ad aver catturato la nostra attenzione è il trucco occhi firmato da Isamaya Ffrench per MAC Cosmetics nel backstage di Giambattista Valli. L'eye make-up è decisamente molto marcato e rigorosamente black opaco. L'eyeliner è l'elemento dominante di tutto il beauty look evidenziato da una palpebra totalmente nera che richiama il mood anni Sessanta/Settanta con un dark touch promosso a pieni voti.

L'eyeliner primavera estate 2021 è nero opaco

Altro trucco che passerà alla storia è quello creato da Peter Philips, Creative & Image Director of Dior Makeup per la sfilata di Dior. Il risultato è un look grafico d'effetto ottenuto tracciando una linea spessa di eyeliner lungo la linea delle ciglia inferiore e superiore ma senza allungare l'angolo esterno dell'occhio, un trick molto amato dagli esperti del trucco. (Credit ph: Prêt-à-porter printemps-été 2021, Dior show backstage - maquillage Dior créé et réalisé par Peter Philips - Credit ph: Sophie Tajan pour Christian Dior Parfums).

Eyeliner nella versione colorata

Opta per uno stile più punk e contemporaneo il make-up scelto da Ferragamo che a noi piace per la sua essenzialità: un tratto rosso abbinato a un make-up totalmente nude e a un disegno impeccabile delle sopracciglia.

Come indossare l'eyeliner

Quale che sia il look da voi scelto, la tecnica che vi consigliamo di adottare per applicare l'eyeliner è quella classica dei “trattini” che consiste nel disegnare dei punti di riferimento unendoli in modo da non lasciare spazi vuoti. Attenzione a non commettere un errore molto diffuso: quello di tirare la palpebra durante l'applicazione. Il rischio di creare una riga non adatta alla forma naturale dell'occhio è dietro l'angolo. Se amate il tratto bold, potete passare il prodotto più volte fino a ottenere l'intensità desiderata. E se il finish non vi convince? Potete sempre sfumare il tutto con un pennello piccolo trasformando il trucco con eyeliner in uno smokey-eyes!

Eyeliner: i migliori look da cui prendere spunto

In cerca di beauty look ai quali ispirarvi? Date un occhio alla gallery!

I migliori make-up con eyeliner Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Dior

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Daniela Losini

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credit ph: Mondadoriphoto, Daniela Losini, GettyImages, Pexels.com