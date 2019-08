Avete mai provato gli eye topper? Scoprite di cosa si tratta e quali sono i migliori prodotti da provare



Il trucco dagli effetti speciali è la tendenza del momento. La cosa più bella? Ci permette di giocare con il make up, provando a sperimentare nuove combinazioni inedite.

In questo senso, gli eye topper diventano lo strumento più divertente per dare un tocco di originalità al nostro trucco occhi.

Di cosa si tratta? Texture speciali da utilizzare sopra i normali ombretti, da scegliere in base all'effetto che vogliamo ottenere: glitterato, olografico o glossato.

Pratici e semplici da utilizzare, hanno una formula speciale che permette loro di aderire perfettamente alla palpebra, rendendoli utilizzabili anche da chi è alle prime armi.

Si applicano direttamente con le dita o con l'apposito applicatore, tamponando il prodotto con delicatezza sopra l'ombretto già applicato.

Siete curiose di provarli? Abbiamo scelto per voi i prodotti must have.

Un top coat per ombretti dal finish iridescente e glossato.



Particelle scintillanti dalla texture finissima e dall'utilizzo multitasking, per illuminare non solo viso e labbra ma anche le palpebre, con un finish semi-trasparente.



Il prodotto cult che ha dato il via alla eye topper mania. Ha una tenuta ottima, senza bisogno di utilizzare un adesivo specifico per glitter.



Preferite un trucco dall'effetto holo? Ecco un eye topper per rendere il vostro make up olografico e cangiante.



Dei veri e propri glitter liquidi da applicare senza temere un disastroso fall-out. La pigmentazione è intensa e ad alta coprenza.



Un gloss specifico da utilizzare sulle palpebre senza rischiare di far sciogliere l'intero trucco. Il segreto? Applicatelo a piccole dosi.



Un effetto duochrome altamente scintillante con una formula a base d'acqua.



Un top coat in colori neutri e sofisticati, da applicare con le dita sopra gli ombretti o direttamente sulle palpebre.



Credits Ph.: Mondadori Photo