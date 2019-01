Vi raccontiamo il nuovo fondotinta Dior Forever: ve ne innamorerete come è successo a noi!

Un make up impeccabile e long lasting richiede un fondotinta all'altezza della situazione. D'altra parte quale prodotto più del fondotinta può essere il nostro miglior alleato di bellezza? Dior lo sa bene perché conosce le donne ed è in sintonia con tutte le esigenze delle beauty addicted.

Ecco perché ha creato una nuova formula per il suo best seller, il Dior Forever, che ha conquistato il mercato grazie alla sua tenuta, alla sua texture matte ma comfortevole e al risultato a prova di errore.

Ma la Maison vuole sempre puntare al meglio creando prodotti ancora più in linea con le tendenze.

«Il 2019 – ci racconta Davide Frizzi, Make Up Artist Dior, durante un incontro con alcune delle più famose youtuber italiane al quale Grazia.it ha partecipato in esclusiva – sarà un anno di grandi cambiamento per Dior. Il genio di Peter Philips ha voluto, infatti, esplorare un nuovo modo di pensare il make up definito “concettuale” in cui l'obiettivo è alleggerire e ricreare un effetto luminoso sulla pelle sempre più sana e naturale». Nasce così il nuovo Dior Forever in una duplice versione: Mat e Glow.

Curiose di scoprire i due prodotti? Ve li raccontiamo svelandovi i beauty secret di Davide Frizzi: l'obiettivo è guidarvi nella scelta del Dior Forever più adatto alla vostra pelle. Siete pronte? Seguiteci!

Dior Forever: le novità



Conoscete tutte questo fondotinta: un prodotto a lunga tenuta con una texture opaca e «dalla consistenza presente - dice il make up artist-. Con la nuova formula queste caratteristiche restano invariate ma si perfeziona la texture che è più leggera e scorrevole mentre il colore è ancora più fedele!».

La novità è anche nel finish: oggi Dior Forever cambia pelle e diventa glow. «Quando lo applicate sulla pelle – racconta Frizzi – avvertite subito la differenza. Il merito è degli agenti idratanti che danno la sensazione di pelle rimpolpata migliorando l'aderenza del fondotinta e di alcuni estratti presenti nella nuova formula: quello di viola dona comfort mentre gli estratti di frutti della rosa combattono i rossori mantenendo la stabilità del fondo durante tutta la giornata».

Dior Forever Mat e Dior Forever Glow: come applicarli

La formula è la stessa, cambia soltanto il finish. Che può essere sempre super personalizzato. «Potete mescolare i due fondotinta in quantità uguali – dice Frizzi – per un effetto luminoso tailor made oppure modulare la copertura che è sempre stratificabile. Usate un pennello a lingua di gatto oppure direttamente i polpastrelli. Sconsiglio l'uso di una spugna perché potrebbe compromettere la formula non assicurando lo stesso risultato sulla pelle».

Tanti nuovi colori: trovare la shade giusta è facilissimo

Nelle profumerie italiane potrete scegliere tra ben 44 tonalità di fondotinta (sia mat sia glow) mentre online le nuance disponibili sono ben 67: impossibile non trovare quella giusta!

Se siete abituate al fondotinta Dior Backstage, basterà dare un occhio alla numerazione - anche se conviene sempre fare una prova sulla pelle, trattandosi di prodotti diversi.

Seguite il consiglio di Davide Frizzi che testa il fondotinta applicandolo sul polso e sfumandolo lungo il dorso del pollice: semplice, no?





Dopo aver ascoltato i consigli del make up artist, le youtuber Ilenia Simplynabiki, Michela Parisi (@Mikeligna), Gabriela Grechi, Giulia Cova e Alice Venturi (@Alicelikeaudrey) hanno provato il nuovo Dior Forever insieme alla loro fan.

Le youtuber hanno consigliato alle follower come usare al meglio il nuovo prodotto rispondendo a tutte le loro curiosità: come trovare la shade giusta, quali sono le differenze con gli altri fondotinta Dior e come applicare al meglio Dior Forever.

Guarda il video dell'evento e scopri di più seguendo l'hashtag #diorforever

Dior Forever: l'evento per il lancio del nuovo fondotinta

Video & Foto: H2B Studio