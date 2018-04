Scoprite i prodotti di make up bio e cosmesi a base di ingredienti naturali disponibili in profumeria e nella grande distribuzione

La tendenza green si fa strada anche nel mondo della bellezza. Ecco dunque nascere linee di make up bio e skin care a base di ingredienti naturali facilmente reperibili in profumeria e nella grande distribuzione.

Oggi infatti anche i brand di cosmesi "classica" abbracciano una filosofia che volge lo sguardo alla naturalità, privilegiando materie prime naturali, spesso provenienti da agricoltura biologica, escludendo dalle proprie formulazioni ingredienti come parabeni, petrolati e siliconi oltre agli ingredienti di origine animale.

Abbiamo selezionato per voi le linee da trucco e di cura della pelle a base di ingredienti naturali del momento. Scopritele tutte continuando a leggere questo articolo.

Una collezione in edizione limitata dal cuore green che vanta una percentuale di ingredienti naturali che varia dall'88 al 100%. Tra questi burro di karitè, olio di jojoba, olio di argan e aloe.

La collezione, che include prodotti da trucco, skin care e accessori, vanta pack reciclabili ottenuti da materiali "green", come carta ecologica ricavata dai residui organici di kiwi, caffè e agrumi e prodotta utilizzando 100% di energia verde.

Il brand milanese ci mostra ivece "il lato naturale" della donna Pupa con una collezione “eco chic” che unisce naturalità e glamour con prodotti realizzati con ingredienti di origine naturale e un packaging sostenibile.

La gamma concentra la propria attenzione sul trucco viso, proponendo referenze make up composte da ingredienti naturali dall'86,9 al 100%. Anche in questo caso i pack sono ottenuti da materiali riciclati o fonti sostenibili.

Pupa Natural Side include un primer viso perfezionate, una bb cream, un fondotinta, un correttore cremoso, una cipria e un bronzer proposti in diverse nuance di colore.

Detergenza e idratazione con il 96% di ingredienti di origine naturale per la linea di skin care del marchio francese.

Dalle creme idratanti ai tonici, passando per latte detergente e maschere viso, questa linea extra sensoriale coniuga un concept green a ottime performance.

Divisa in mini linee, Garnier SkinActive include la gamma Miele di fiori per dare sollievo alla pelle secca e spenta, Acqua di rosa, pensata per lenire la pelle secca o sensibile. Tè verde, adatta a riequilibrare la pelle da mista a grassa, Uva, ideale per idratare e rivitalizzare la pelle normale o mista e Aloe vera, dedicata alla pelle da normale a mista.

Formula al 100% a base di ingredienti di origine naturale anche per la linea trucco della casa cosmetica toscana, composta da prodotti dermatologicamente testati, veganani e Nickel Tested.

La linea include un fondotinta declinato in quattrro varianti di colore, un mascara nero, quattro matite occhi e tre rossetti.

La prima linea trucco dal mood green proposta in profumeria, parte dell'offerta permanente brand. Formula Pura di Deborah Milano vanta una formula a base di ingredienti di origine naturale, priva di siliconi, parabeni, petrolati e fragranze.

L'ampia gamma include prodotti da trucco come fondotinta, ciprie, bronzer, blush e correttori, ma anche mascara, rossetti, ombretti e matite oltre a smalti e prodotti dedicati alla detergenza per una bellezza green a tuttotondo.

Bio olio di argan, bio olio di jojoba, estratti bio di bardana e camomilla e molto altro ancora per la linea di skin care a base di ingredienti naturali, privi di parabeni, coloranti, siliconi e olii minerali.

L'offerta di Nivea Pure & Natural include tre diverse creme viso - una lenitiva, una idratante e una antirughe - una crema corpo, una maschera viso anti-stress in bustina e due diversi deodoranti - uno spray e uno roll on - privi di sali di alluminio.

Photo by Quentin Lagache on Unsplash