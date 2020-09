Siete incuriosite da shampoo e detergente solido? Scoprite insieme a noi quali sono i migliori e quali sono i vantaggi dati dal loro utilizzo

Shampoo e detergente solido sono un must nella beauty routine attuale. Principalmente parte di una rinnovata filosofia green che privilegia pack in cartone riciclato e riciclabile - o ancora meglio, nudi, privi di packaging - salutano sprechi e plastic. Questi prodotti privilegiano un mood smart e perché no, cool.

Shampoo e detergente solido diventano quindi parte integrante dei beauty case di chi ama utilizzare prodotti multiuso. Sono facili da usare, infatti, sia a casa che in viaggio e con un occhio di riguardo agli ingredienti e al loro impatto su pelle, capelli e naturalmente, ambiente.

Come usare i detergenti solidi

Come le classiche saponette - anche loro alla ribalta grazie al piglio vintage e sempre di classe abbinato a profumazioni e texture deluxe - i detergenti solidi per corpo, viso e capelli vengono "attivati" con le mani umide per poi creare una schiuma o crema da massaggiare a piacimento. Nel caso di shampoo e balsamo solido è invece possibile strofinare direttamente il panetto sulla cute.

Al termine dell'operazione è consigliabile sciacquarlo bene e custodirlo in un contenitore apposito da mantenere ben pulito: in questo modo il prodotto resterà integro a lungo - questo è uno dei grandi vantaggi dei prodotti solidi - e si eviterà la proliferazione di batteri, nemici giurati della nostra bellezza e salute.

Scoprite insieme a noi i migliori prodotti di bellezza solidi da provare adesso.

I migliori shampoo solidi

Ecco una selezione dei migliori shampoo solidi del momento. Trovate quello adatto alle vostre esigenze sfogliando la gallery che segue.

I migliori detergenti solidi

Ecco i migliori detergenti solidi attualmente sul mercato: dalle bar adatte a detergere corpo e capelli a quelle specifiche per il viso, senza dimenticare le "classiche" saponette oggi proposte in versione lussuosa e profumatissima, da non perdere. Una chicca? Il collutorio solido in pastiglie!

Credits Ph.: Uby Yanes & freestocks on Unsplash / cottonbro da Pexels