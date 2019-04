In stick, polvere o crema, l'illuminante viso è ideale quando si vuole dare luce al volto. Valter Gazzano, National Make Up Artist di YSL vi spiega come sceglierlo

Obiettivo: viso illuminato. Se avete voglia di esaltare la vostra carnagione e di donare luce al volto, l’illuminante è il prodotto make up che fa per voi. In polvere, crema o stick, si applica dopo il fondotinta ed è adatto per essere usato sia per le “grandi occasioni” sia per il trucco di tutti i giorni. Valter Gazzano, National Make Up Artist di YSL, racconta come sceglierlo e applicarlo.

Cosa si deve sapere sull’illuminante



È un passaggio ignorato ancora da molte e anche un pochino “temuto” perché si ha paura di fare danni e di non saperlo usare. In realtà è solo questione di pratica e se si ha voglia di vedersi più luminose, appunto, è un passaggio essenziale: “Gli illuminanti viso infatti creano un gioco di luce che rende il risultato molto affascinante, ideali quando si vuole far risaltare il proprio incarnato” spiega Valter Gazzano.

La texture può essere in polvere, crema o fluida e dev’essere scelta in base al risultato che si vuole ottenere “Quella in polvere è indicata per chi cerca un effetto delicato e poco appariscente, mentre stick e fluido sono invece adatti per chi ama un risultato più netto e deciso”.



Ma quando si applica? “È lo step successivo al fondotinta e per un look in cui lo si vuol far notare, lo si deve applicare su zigomi, arcata sopracciliare e in tutti quei punti del viso che si vogliono esaltare. Se invece si preferisce un risultato più da tutti i giorni, allora si stende l’illuminante solo sugli zigomi prima del blush. Per un risultato estremamente sofisticato, si stende su zigomi, arcata sopracciliare, tempie e arco di Cupido” spiega l’esperto.



Benché l’illuminante sia facilmente lavorabile e mescolabile con altri prodotti, permettendo di creare nuance su misura, “In generale la tonalità dell’illuminante la si sceglie in base alla propria carnagione e soprattutto all’effetto desiderato, visto che i colori più diffusi sono bronzato, rosato e avorio”.

Graphic: Elisa Costa

Credit photo: Mondadori Photo