Panico da scelta del colore di fondotinta? Seguite tutti i nostri consigli per ridurre al minimo la possibilità di errore e trovare la tonalità giusta per voi

L'errore di make up più comune? Il colore di fondotinta sbagliato

La scelta del colore di fondotinta più adatto mette a dura prova sia le principianti che si approcciano per la prima volta al trucco che le più esperte.

Almeno una volta nella vita, infatti, è capitato a tutte di acquistare il fondotinta di un colore sbagliato. A rendere ancora più complicata la faccenda, la possibilità di errore non riguarda soltanto l'intensità del colore, vale a dire scegliere un fondotinta più chiaro o più scuro del nostro incarnato, ma entra in gioco anche il fattore sottotono.

Se, per quanto riguarda l'intensità, l'errore salta subito all'occhio - avete tutte presente l'antiestetico stacco con il collo, giusto? -, quando è il sottotono a essere sbagliato facciamo molta più fatica a capire cosa c'è che non va.



Spesso ciò si traduce in un colorito "strano" rispetto al nostro solito incarnato, a volte finiamo per sembrare grigiastre o arancioni.

La scelta del fondotinta giusto per noi può quindi risultare difficile e complicata, anche perché sono pochi i marchi di make up che offrono un'ampia gamma di colorazioni, con differenti sottotoni per la stessa intensità.

Fino a poco tempo soltanto i brand indipendenti di trucco minerale vantavano un'offerta diversificata per vari sottotoni. Fortunatamente di recente, anche la profumeria tradizionale ha abbracciato i valori della diversità e dell'inclusione.

Qualche esempio? Il fondotinta di Fenty Beauty e l'ultimo lancio di Marc Jacobs offrono tantissime colorazioni per includere più tipologie di pelle possibile.

Ecco come non si sceglie il fondotinta



Partiamo innanzitutto da cosa non si deve fare e cioè il metodo peggiore per scegliere il colore di fondotinta.

Quando andate in profumeria non provate mai il fondotinta sulla mano o sui polsi. Il colore del nostro viso, infatti, è generalmente molto diverso rispetto a quello delle nostre mani.



Non sottovalutate poi il potere delle luci. Quelle artificiali sono le peggiori per valutare resa e tonalità. Raramente le profumerie sono dotate di una buona illuminazione con una temperatura colore vicina a quella naturale. Perciò l'unica soluzione è farsi applicare il fondotinta e poi uscire dalla profumeria per fare le vostre valutazioni alla luce solare.



Per quanto riguarda il sottotono, esso viene comunemente suddiviso in freddo o caldo (ma vedremo più avanti che le cose sono più complicate di così) e per decidere a quale gruppo "appartenete" vengono consigliati i metodi basati sul colore delle vene o sui gioielli. Queste metodologie possono essere riassunte in questo modo:

- se le vostre vene sono verdi e vi stanno bene i gioielli dorati allora il vostro sottotono è caldo

- se le vostre vene sono blu e vi stanno bene i gioielli argentati allora il vostro sottotono è freddo

In realtà, non si tratta di soluzioni del tutto affidabili. Infatti, i nostri incarnati raramente presentano differenze così nette e distinguibili. Nessuna persona ha la pelle completamente gialla o rosa, ma abbiamo tutti percentuali diverse di varie tonalità, ed è questo mix a renderci unici.



I metodi più consigliati dai make up artist

Come sempre, i consigli degli esperti sono quelli su cui vale la pena fare affidamento.



Per quanto riguarda l'intensità del colore di fondotina, i truccatori consigliano di provare le varie tonalità sul lato della mascella. Il colore che "scompare" e si fonde completamente con il colore della vostra pelle è quello che fa per voi.

Come fare nel caso in cui il colore del nostro viso e quello del nostro collo non coincidano? La decisione migliore è scegliere il colore che crea maggior continuità e armonia tra il nostro collo e il nostro viso.



In genere è preferibile non schiarire troppo il viso, per evitare di risultare poco naturali. Potete quindi optare per il match migliore nella zona della mascella e poi "aggiustare" la tonalità sul resto del viso con bronzer e polveri correttive.

Alternativamente, viene consigliato di cercare il proprio match di colore provando il fondotinta tra collo e décolleté, in modo da armonizzare il colore del nostro viso con quello del nostro petto. Questa soluzione è ovviamente la migliore in estate, quando non mettiamo più maglie molto accollate. Inoltre, scegliere il colore che meglio si armonizza con il nostro corpo può essere un valido metodo in tutti quei casi in cui rossori, macchie e altre discromie alterano sensibilmente il colore del viso, come ha messo in evidenza la make up artist Lisa Eldridge.



Per quanto riguarda trovare il giusto sottotono, preparatevi e molte prove. Un colore troppo caldo risulterà eccessivamente giallognolo con un effetto da umpa lumpa anche nel caso in cui non si sia scelta una tonalità più scura. Un colore troppo freddo vi darà un'aria grigiastra e slavata. In generale, il sottotono sbagliato si traduce in un look dall'aria "malsana".

Un sottotono completamente neutro è davvero molto raro. Per quanto il nostro incarnato sia un mix di componenti colorate che si equilibrano tra loro, nella maggior parte dei casi ci sarà sempre un colore che sarà in predominanza maggiore rispetto agli altri.

Erroneamente spesso si pensa che un incarnato chiaro debba essere necessariamente rosato e freddo. In realtà, esistono i sottotoni rosati e caldi, così come non mancano le pelli chiare con un sottono giallo.

Le persone con una predominanza rosata e fredda sono molte poche rispetto alla maggioranza della popolazione mondiale. Per questo motivo, assicuratevi di fare molte prove prima di scegliere un fondotinta freddo con una forte base rosa. Il rischio "incarnato grigio" è dietro l'angolo.

Per quanto riguarda i sottotoni gialli, c'è moltissima varietà. Gli incarnati che tendono al dorato non sono soltanto di intensità medio-scura, ma esistono sottotoni gialli anche chiarissimi. Alcune pelli asiatiche ne sono un esempio (ma non sono le sole!).

Categoria a parte sono poi i sottotoni pescati, decisamente poco comuni. Sono tipici delle rosse e hanno molta difficoltà a trovare il fondotinta giusto che spesso risulta troppo rosato o troppo giallo.

Così come a tutte è capitato di acquistare un fondotinta più scuro della propria pelle, capita spesso di credere di avere la pelle più chiara di quella che si ha in realtà. Ciò è molto più evidente di recente, quando i marchi hanno ampliato la propria gamma di tonalità e i colori chiari sono molti di più rispetto al passato quando le possibilità si fermavano alle tonalità medie (che magari venivano denominate light beige).

Il sottotono olive è piuttosto comune, eppure si fa molta fatica a trovare un fondotinta con il colore adatto al proprio viso. Questo perché solitamente i fondotinta warm sono tutti i base gialla, mentre l'olive ha una forte componente verde che spesso risulta anche piuttosto fredda (ma non ha nulla a che fare ovviamente con i fondotinta cool rosati).

Così come è accaduto per le colorazioni più chiare, anche per i colori scuri fino a poco tempo fa la scelta era molto limitata, ancor di più che per le tonalità fair. Era infatti molto difficile trovare colori oltre il medium-dark, escludendo in questo modo moltissime tipologie di incarnato. Fortunatamente le cose stanno cambiando.

L'importanza del sottotono è particolarmente evidente nel caso delle pelli scure e molto scure. In questo caso infatti si va da pelli con il sottotono dorato alle pelli con una predominanza dei toni rossi, fino ai sottotoni molto freddi con una predominanza del blu.



Credit ph.: Mondadori Photo e Getty Images