Il colore del 2020 decretato da Pantone? Si chiama Classic Blue, ecco tutte le ispirazioni in fatto di make up e prodotti di bellezza a tema

Tutte le appassionate di palette di colori erano in trepidante attesa e finalmente l'annuncio di Pantone è arrivato. Il colore dell'anno 2020 sarà il Classic Blue 19-4052.

Una tonalità di blu profondo, intensa e rasserenante. Come suggerito dalla cromoterapia, il blu è il colore della calma e della tranquillità, con un effetto rinfrescante per corpo e mente. L'ideale quindi per fronteggiare i periodi di forte ansia e stress, a cui i ritmi frenetici della vita quotidiana ci sottopongono in maniera quasi incessante.

Ed è proprio questo l'intento di Pantone. Il Classic Blue ci vuole accompagnare verso il futuro infondendoci fiducia e stabilità.

Un colore sofisticato, dall'eleganza evergreen, che tinge il make up dei beauty look della prossima stagione.

Tra mascara, ombretti e smalti nella tonalità Classic Blue, scoprite tutte le ispirazioni per i prodotti di bellezza da provare.

Le ciglia sopra le righe saranno le protagoniste del make up 2020! Il mascara colorato blu è un must have.



Pratiche e comodissime unghie finte dalla forma ballerina in una tonalità di blu matte.



La palette mini per creare un make up nei toni glaciali del blu e dell'inverno nordico.



Lo strumento perfetto per il massaggio facciale secondo le antiche tradizioni orientali, in sodalite blu.



Una palette con 5 ombretti nelle shade del blu, per creare make up tono su tono.



Un beauty tool ad alta tecnologia per contrastare le imperfezioni da acne con la luce blu.



Non c'è manicure più elegante di quella realizzata con uno smalto blu, da provare in una tonalità metallizzata.



Una lussuosa limited edition a tema Star Wars dove l'ombretto Classic Blue viene abbinato all'oro e alle tonalità neutre dagli effetti speciali.



Un cleansing balm in perfetto mood Classic Blue, dall'effetto rilassante e lenitivo per una coccola serale luxury.



Un prodotto multiuso che può essere utilizzato come kajal, eyeliner o ombretto.



