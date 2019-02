Tutte le collezioni in edizione limitata per il make up primaverile, da non perdere

Le collezioni make up Primavera 2019 puntano tutto ai toni pastello che danno vita a beauty look che illuminano il viso facendolo risplendere.

Rossetti brillanti, ombretti evanescenti, prodotti viso effetto bonne mine e smalti dall'animo pop: queste edizioni limitate trucco fanno la felicità di chi ama i look soft e luminosi. Non resteranno deluse anche le amanti di make up più intensi, dai toni caldi e vibranti, che troveranno proposte ricche di fascino.

Scegliete quella che fa per voi tra le limited edition make up primaverili del momento dei brand più famosi, come Guerlain, Dior, Chanel e molti altri ancora.

Un make up luminoso e iridescente dai colori pastello, per un effetto olografico leggero e sofisticato, che sublima la naturale bellezza di ogni donna.

Rossetti sheer e luminosi, dall'effetto rimpolpante, effetto bonne mine sulle gote, occhi color pastello e unghie pop. L'edizione limitata primaverile Dior fa risplendere il beauty look in maniera giocosa.

Lucia Pica ha dato vita a una collezione make up dal carattere inteso e colorato, tinto di verde, blu, oro, avorio e fucsia. L'ispirazione? L'Asia, che la make up artist ha attraversato scoprendone città, strade e mercati.

Definita dal brand come un "sogno floreale", questa edizione limitata primaverile invita a giocare con le texture per ottenere risultati personalizzati. Da provare: l'abbinamento della crema viso Face Cream con Foundation Pigment Drops, gocce di pigmento puro per creare una base viso su misura.

Un'edizione primaverile che cambia e sorprende a ogni applicazione grazie alle shade cangianti abbinate a texture inedite, per un effetto make up brillante, prezioso e cangiante.

Tom Pecheux propone una collezione make up in edizione limitata dal sapore romantico e sofisticato, puntanto a nuance delicate come rosa, lavanda e bianco perlescente.

Una limited edition animalier, audace e al 100% glamour, studiata per mettere in luce la "bellezza selvaggia" di ogni donna con rossetti metallici e ombretti dai toni caldi e vibranti.

La collezione trucco primavera 2019 Too Faced punta tutto sull'opulenza, proponendo prodotti gioiello dalle texture ultra brillanti, luminose e cangianti ispirate a gioielli e pietre preziose.

In principio era un rossetto liquido opaco, poi Lolita è divenuto uno statement, per questo Kat Von D ha deciso di declinare questa nuance neutra ma di carattere in nuove varianti per creare una collezione trucco completa dedicata non solo al trucco occhi labbra ma anche a quello di viso e occhi.

Una collezione ispirata all'arcobaleno in chiave pop, creata da Nicolas Degennes. I colori sono brillani e audaci, il make up divertente e ottimista, per un beauty look primavera 2019 ricco di energia.

Il marchio italiano ci guida verso la Liguria e lo splendore di Portofino, uno dei borghi più belli e affascinanti più belli della nostra penisola. Questa linea trucco ne riprende i colori in toto: dal mare ai fondali, passando per la terra e la spettacolare luce del tramonto.

Artwork: Elisa Costa