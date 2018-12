Regalate al vostro sguardo un tocco di magia e intensità con le ciglia finte più belle

Le ciglia finte sono un must have per chi desidera uno sguardo intenso e ammaliante, soprattutto nel periodo delle Feste.

Ecco dunque una selezione delle più ciglia finte più belle, originali, drammatiche e smart per enfatizzare al meglio i vostri make up di Natale e Capodanno, anche se nulla vita di indossarle quotidianamente.

Trovate quelle che fanno per voi con la nostra selezione.

Realizzate a mano, queste ciglia finte sono le più lunghe della collezione firmata dalla beauty guru Huda Kattan, perfette per creare uno sguardo da cerbiatta.

Ciglia finte a ventaglio nere illuminate da audaci tocchi di rosso, perfette per i party più spregiudicati.

Effetto XXL per ciglia da sogno, corredate da una scintillante banda di glitter all'attaccatura. Stupende!

Le ciglia finte economiche, perfette per chi vuole sperimentare con questo accessorio beauty e creare make up look statement senza spendere una fortuna.

Lunghe e leggere, queste ciglia finte rendono lo sguardo languido, allungandolo verso l'esterno.

Effetto naturale - perfetto anche per un utilizzo quotidiano - con il vantaggio di poter fare a meno della colla per ciglia finte, perché aderiscono alle ciglia naturali con un pratico e leggero magnete.

Drammatiche, lunghe e piene, queste ciglia finte sono realizzate con vero pelo di visone per un effetto intenso ma "naturale".

Ciglia finte sintetiche effetto seta, dalla lunghezza smisurata, riutilizzabili fino a 12 volte.

Drammatiche e originali, ecco le ciglia finte più originali per le feste di Natale e Capodanno. La loro forma inusuale vi conquisterà!

Estremità affusolate, pelo naturale e massima leggerezza per queste ciglia finte confortevoli che fanno la differenza regalando uno sguardo da star.

Credits Ph.: Huda Beauty - Unicorn Lashes - Doll Beauty / Artwork: Elisa Costa