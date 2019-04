Alla ricerca del giusto colore di fard per la primavera? Punta sull'albicocca, illumina il viso e dona a tutti gli incarnati

Delicato, dolce, sinonimo di primavera ma perfetto anche per esaltare l’abbronzatura dei prossimi mesi: il fard albicocca è un passe-partout ideale per dare colorito al viso all’inizio della bella stagione. Il suo vantaggio? Il non essere né rosa né arancio ma proprio albicocca, nuance ideale a tutte le tonalità epidermiche, in modo particolare ai sottotoni caldi.

L’albicocca, la nuance elegante



Forse fa tanto “sciura” milanese, che nelle ultime stagione è tornata molto in auge sulle passerelle, resta il fatto che il fard albicocca è un preludio di primavera da portare sempre con sé. Una volta provato è difficile abbandonarlo perché, anche durante gli inverni più grigi, dona sempre vitalità e luminosità al viso mentre in estate ne esalta il colorito.

Attenzione però perché la nuance non è semplice da individuare: non è il rosa, da scegliere se cercate un effetto bonne mine, né l’arancio. È una tonalità meno romantica ma più delicata ed elegante, albicocca al massimo pesca. Perché è indispensabile? Semplicemente perché si adatta praticamente a tutti gli incarnati, sposandosi perfettamente con i sottotoni caldi; è ideale se amate un look naturale, non troppo appariscente ed elaborato, che esalta il colorito. Inoltre, si sposa perfettamente con praticamente tutti i tipi di make up, dall’acqua e sapone a quello sui toni bronzati fino agli smoky eyes.

Graphic: Elisa Costa

Credit photo: Mondadori Photo