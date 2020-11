Le migliori offerte beauty del black friday 2020. Tantissimi sconti su make up, skincare, prodotti per capelli, tool tecnologici e molto altro ancora

Il black friday 2020 è finalmente qui! Lasciatevi stupire dalle migliori offerte e sconti beauty proposte dai marchi di cosmesi italiana e internazionale.

Quest'anno il black friday 2020 cade venerdì 27 novembre e con le sue innumerevoli proposte per fare spese in saldo apre ufficialmente le porte alla stagione dello shopping natalizio. E' inoltre importante ricordare anche la data del 30 novembre, il celebre cyber monday, un altro momento dedicato alle offerte online.

In aggiunta, segnaliamo la possibilità di usufruire di ottime offerte e sconti per tutta la settimana del black friday fino al ciber monday, quella che in gergo viene chiamata la "black week".

Cosa comprare

In questa occasione è infatti possibile acquistare a prezzo scontato moltissimi prodotti di ogni categoria e in particolare articoli di profumeria come creme, trucchi, profumi, prodotti per capelli, per la cura del corpo, delle mani e non solo.

Scoprite quelle che fanno per voi qui di seguito e ricordate che questo articolo sarà costantemente aggiornato per consentirvi di sfruttare al meglio ogni beauty-deal.

Offerta Foreo Black Friday 2020

Il marchio svedese propone sconti fino al 35% su tutto il catalogo di device tecnologici per la bellezza e la cura di viso e denti. Tra questi - solo per citarne alcuni - Foreo Ufo 2, il device che consente di applicare maschere viso in soli 90 secondi, Foreo Luna 3, il massaggiatore detergente per il viso in silicone e lo spazzolino da denti sonico Foreo Issa 2.

Le offerte Foreo in occasione del Black Friday saranno disponibili per un tempo limitato a partire dal 20 novembre fino al 4 dicembre 2020 sul sito ufficiale Foreo e presso rivenditori selezionati.

Inoltre, nel corso del Black Friday i membri del LUNAtics Club, il programma fedeltà del brand, avranno accesso a sorprese in esclusiva quali free gift, spedizione gratuita, e un ulteriore 10% di sconto su qualsiasi acquisto effettuato tramite la sezione shop dell’app FOREO For You.

Sconti Somatoline Cosmetics

Sul sito ufficiale Somatoline Cosmetics sarà attiva la Black Week dal 23 al 29 Novembre con sconti del 40% sulla linea corpo e del 50% sulla linea viso.

Charlotte Tilbury Black Friday 2020

Gli sconti proposti sul negozio virtuale Charlotte Tilbury durante la black week sono tanti e imperdibili. Tra questi vi segnaliamo:

Negozio Cyber Week: set da tre prodotti con il 30% di sconto a partire da giovedì 19 novembre;

Iconici regali per le festività di fine anno scontati al 50% a partire da lunedì 23 novembre;

Più compri, più risparmi: pacchetti di prodotti con sconti fino al 45% a partire da martedì 24 novembre;

Crea un irresistibile party look con sconti fino al 40% a partire da mercoledì 25 novembre;

Cyber Monday: dopo l'enorme successo di vendite, tornano le Mystery Boxes di Charlotte, con ben tre novità: confezioni regalo a tema tutte con un magico sconto del 50%.

Tutte le promozioni saranno disponibili esclusivamente su CharlotteTilbury.com da lunedì 23 novembre alle 9:00 GMT a lunedì 30 novembre alle 23:59 GMT, fino a esaurimento scorte.

Rimmel su Amazon

A partire dal 26 novembre, i prodotti Rimmel su Amazon saranno proposti con uno sconto del 20%. Durante la "black week", invece, saranno attivi sconti fino al 30% sui set regalo.

Offerte Pinalli "Color your black friday"

Per tutto il mese di Novembre sul sito ufficiale Pinalli e nei 58 punti vendita sparsi in tutta Italia sono attive promozioni imperdibili. In particolare, in occasione del Black Friday 2020 - dal 27 al 29 novembre - ci saranno coloratissimi sconti.

Sconti Korff

Per il Black Friday 2020 Korff propone il 40% di sconto su tutti i prodotti dedicati alla detersione, sulla linea Upgrade, Perfect Balance, e tutti prodotti dedicati al makeup occhi.

Max Factor su Amazon

In occasione del Black Friday, già da giovedì 26 novembre, i prodotti Max Factor su Amazon saranno scontati del 20%. In aggiunta, i set regalo del brand saranno scontati del 30% nel corso di tutta la "Black week".

Astra Make-Up Black Friday 2020

Per tutto il mese di novembre - passando per Black Friday e Cyber Monday, naturalmente - sul sito Astra Make-Up sono attive interessanti promozioni su tutto il catalogo.

Profumi scontati su Amazon

Vera Wang, Katy Perry e Bruno Banani sono tra i marchi nel corso del Black Friday Beauty 2020 su Amazon proporranno uno sconto del 20% sulle proprie fragranze da donna.

Pixi Beauty Black Friday 2020

Sul sito ufficiale britannico Pixi Beauty - che spedisce in Italia - è attiva una promozione imperdibile in occasione del black friday. A fronte dell'acquisto di un prodotto il secondo sarà acquistabile a metà prezzo. L'offerta è valida su tutto il catalogo. In aggiunta, raggiunta la soglia di 75 sterline di spesa si riceverà automaticamente in omaggio un Vitamin-C Caviar Balm del valore di 24 sterline.

David Beckham su Amazon

Sconto del 20% sui prodotti di bellezza maschile David Beckham su Amazon già da giovedì 26 novembre. Anche in questo caso, gli sconti sui set regalo saranno attivi durante tutta la settimana dello shopping "in nero".

Sconti Black Week Freshly Cosmetics

Grandi sconti sul sito ufficiale Freshly Cosmetics per tutta la settimana del Black Friday 2020. Dal 23 al 29 novembre infatti, il brand che punta a naturalità e sostenibilità ci sorprenderà con uno sconto del 30% su tutto il catalogo e del 40% su ordini superiori a 99€. In aggiunta sarà attivo uno sconto del 50% su tutti i prodotti, a rotazione.

Adidas su Amazon

Nel corso della settimana del black friday sarà possibile acquistare i cofanetti regalo di Adidas su Amazon - sia da uomo che da donna - con un sconto del 30%.

Stefano Saccani Shop Online Black Friday 2020

La celebre profumeria di Parma Stefano Saccani propone anche quest'anno uno sconto black friday davvero imperdibile: da venerdì 27 a domenica 29, -30% su tutto il catalogo, inserendo il codice BLACK30.

Sconti Goovi

Fino al 20 novembre alle 23.59 il marchio italiano Goovi, co-creato da Michelle Hunziker, propone uno sconto del 30% sull'intero catalogo di prodotti di bellezza, cura della persona e della casa inserendo al momento del checkout il codice: GOOVI1620. Il brand prevede ulteriori sconti con l'avvicinarsi del black friday: stay tuned!

Smalti Sally Hansen su Amazon

Il brand specializzato in smalti per unghie di qualità propone sconti del 20% e speciali offerte sull'intero catalogo Sally Hansen su Amazon. La promozione è attiva dal 26 novembre.

& Other Stories sconti Black Friday

Le promozioni del Black Friday & Other Stories interesseranno l'intero universo del brand svedese. Nello specifico, gli sconti interesseranno la gamma beauty - che include la prima linea vegana del brand - il segmento ready-to-wear, ma anche gli accessori e le candele profumate per la casa: tutte le referenze (sia quelle a prezzo pieno che quelle già in promozione) saranno interessate da uno sconto del 20%.

Sconti Bourjois su Amazon

Per tutta la black week il marchio francese offre ottime offerte e sconti del 20% su tutta l'offerta Bourjois su Amazon, che comprende fondotinta, rossetti, correttori, mascara e molto altro ancora.

Promozioni L'Occitane en Provence

Nelle boutiques L’Occitane e online dal 23 al 30 Novembre ci sarà un'ottima offerta dedicata alla "black week": -20% su tutto il catalogo, a esclusione della linea Immortelle Reset, dei Cofanetti regalo e dei prodotti solidali. Un'ottima occasione per fare acquisti beauty per se stessi o iniziare a pensare ai regali di Natale. Alcune delle linee su cui puntare? Mandorla, Verbena, Rosa, Karitè e Immortelle, con referenze dedicate a skincare, bodycare, senza dimenticare i profumi.

Foto di Andrea Piacquadio & Karolina Grabowska da Pexels