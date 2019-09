Con oli, estratti di erbe, fiori e frutti, alcune anche vegane: queste bb cream sono perfette per dare una svolta bio alla beauty routine

Cercate una base make up leggera e green? Puntate sulle bb cream bio, ad alto tasso di naturalezza.

A differenza delle altre formule queste infatti sono completamente naturali al 100%, spesso vegane, e contengono ingredienti come oli vegetali, erbe e principi estratti da piante, fiori e frutti che svolgono funzioni riparatrici, addolcenti e idratanti.

Le texture sono extra light, adatte anche durante la bella stagione.

BB Cream, So’ Bio Etic

Vegana, questa bb cream è a base di camomilla, melograno e iris e svolge tre azioni, idratante, antiossidante e purificante, aiutando infatti la pelle a purificarsi da imperfezioni e arrossamenti. Disponibile in due nuance, ha anche un SPF10.



BB Cream, Lily Lolo

Dalla texture opaca, è adatta per le pelli particolarmente secche perché molto ricca di ingredienti idratanti come l’olio di jojoba. All’interno anche ingredienti anti-aging che aiutano a far apparire la pelle più giovane tonificando e rassodando.

BB Cream, 100% Pure

Dal finish naturale e luminoso, questa bb cream ha una copertura medio-alta e svolge anche l’azione di idratante, primer, correttore delle imperfezioni e protezione solare.

Satin Perfection BB Cream, Ren

Finitura satinata e colorito uniforme: questa bb cream rende la pelle impeccabile ed è multitasking perché svolge un’azione antiossidante, di protezione solare, rassodante, anti-età e tonificante. La texture impalpabile non appesantisce, rendendola adatta anche alle pelli più grasse.

Organic BB Cream, Avril

Facile da stendere, la formula è composta dal 99% di ingredienti naturali di cui il 25% proveniente da agricoltura bio. Aiuta a donare colore e a uniformare la pelle, svolge un effetto antiossidante e idratante. Vegana, ha un SPF10.

Beauty Balm Nude, Weleda

Cinque in uno, questa crema aiuta a migliorare l’incarnato senza però occludere i pori o appesantire, dona un colorito delicato, opacizza, idrata e aiuta a mantenere alte le difese cutanee.



Biohydrate All in One Tinted Moisturize Light, Estelle & Thild

Dalla texture extra light, questa crema dona un effetto luminoso e molto naturale alla pelle, idratandola e donandole radiosità. All’interno il complesso di vitamine inoltre aiuta a diminuire le imperfezioni, a mimetizzare i pori e a donare luce al proprio incarnato. Nella formula è presente anche l’acido ialuronico.

Certified Organic BB Cream Foundation, Inika

In sei nuance, questa crema è una bb cream con anche altre 3 funzioni: crema idratante, primer e fondotinta. Nella formula l’80% di ingredienti bio e oli che aiutano a mantenere nutrita e idratata la pelle donandole un aspetto naturale e sano.

Rosilliance SPF30 BB Cream, Coola

Idratante, questa crema dona colore al viso pur avendo una texture impalpabile. La formula contiene SPF30 ad ampio spettro, ha una texture impalpabile e le cellule staminali della rosa aiutano a levigare, donare elasticità e idratare la pelle, oltre a nascondere i segni dell’invecchiamento.

Crema Rigenerante Illuminante, Dr Hauschka

Uniformante e riequilibrante, questa crema svolge un’azione correttiva, donando freschezza e luminosità. È particolarmente adatta per attenuare macchie di pigmentazione e rughe dovute a secchezza cutanea. Completamente naturale e bio, stimola anche l’idratazione della pelle.



Nutrient Day Cream, Josh Rosebrook

Con SPF30, dona un leggero colore al viso illuminandolo e nella formula sono presenti oli vegetali e infusi di erbe che aiutano a riparare e proteggere le cellule epidermiche oltre a contenere principi anti-infiammatori e antibatterici che purificano la pelle accelerando la guarigione. Può essere usata anche come primer.

Aloe Nourish Sheer Tint, 14e Cosmetics

Disponibile in 9 tonalità adattandosi completamente al proprio incarnato, come “color fata con sfumature rosa”, “color fata con sfumature gialle” oppure “sunkissed”. La formula è completamente naturale e dona una copertura media semi-opaca e aiuta a contrastare i segni di invecchiamento e a migliorare le aree di imperfezione.