Let's go banana! Ecco i prodotti must have a base di banana - o ispirati a questo frutto - per un beauty case dolcissimo

Dolce, nutriente ed energizzante, la banana è una delizia da mangiare ma è perfetta anche nella nostra beauty routine.

Ricca di vitamine e minerali - uno su tutti, il più famoso, il potassio - fa bene al corpo e allo spirito, perché dunque non introdurla nei nostri rituali di bellezza?

Abbiamo selezionato per voi i prodotti di bellezza alla banana must have del momento. Alcuni ne contengono gli estratti nella formula, altri ne sono semplicemente ispirati: let's go banana!

Un'eau de toilette dolce e giocosa che vanta in testa note di arancia, banana e panna montata, di cuore di foglie di banano e trifoglio e di fondo di vaniglia e rum bianco.

Il fondotinta in stick del marchio americano in nuance più chiara si chiama proprio Banana: un beige chiarissimo dal sottotono giallo, perfetto per creare la base degli incarnati chiari o creare i punti di luce per un contouring cremoso on point.

Con estratti di burro di karitè e proteine del latte, questa crema mani ha un irresistibile pack a forma di banana che ne richiama il paradisiaco profumo.

Un tonico rinfrescante a base di estratti di fico, banana e fiori per una pelle perfettamente detersa.

Cipria opacizzante dal lieve colore giallo, ideale per illuminare l'incarnato, soprattutto nella zona delle occhiaie, per contrastarle.

Maschera capelli nutriente con il 98% di ingredienti naturali. Può essere utilizzata anche come balsamo e trattamento leave-in per capelli morbidi e disciplinati.

A base di ingredienti naturali, questo ombretto giallo banana è ideale per ravvivare anche lo sguardo più stanco. Da provare!





Balsamo labbra a base di ingredienti naturali, le protegge, idrata e leviga, offrendo in oltre un ottimo SPF 15.

Correttore giallo chiaro, la soluzione per illuminare le occhiaie bluastre/viola e rischiarare lo sguardo.

La più famosa cipria in polvere libera, dal colore giallo. Un toccasana per illuminare il viso e fissare il make up.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork: Elisa Costa