Alla sfilata Dior Spring/Summer 2027 a Parigi un dettaglio ha conquistato tutti: l’eyeliner argento, minimal ma abbagliante, eletto nuovo colore di stagione per uno sguardo-lampo.

La passerella Dior Primavera/Estate 2027 ha messo i puntini sulle i: il nuovo statement occhi è l’eyeliner argento. Niente smokey drammatici, niente grafismi complicati, ma una riga metallica sottile, quasi segreta, che accende lo sguardo quando la modella sbatte le ciglia.

L’idea è di Peter Philips, creative & image director di Dior Makeup, che da alcune stagioni gioca con il trucco occhi metallizzato. Dopo le palpebre verde metallo dell’Haute Couture 2026 e i cristalli della Cruise 2027 a Los Angeles, ora tocca a un silver lucidissimo, pensato per ragazze che “surfano, fanno festa, ma non vogliono un trucco complicato”, come ha spiegato nel backstage.

Dal backstage Dior alle nostre trousse: perché l’eyeliner argento è ovunque

La mossa Dior non arriva nel vuoto. I portali beauty italiani come Alfemminile parlano già da mesi di boom di colori metallizzati su occhi e rime cigliari, con l’argento tra i più gettonati. Una semplice riga cromata lungo le ciglia basta a trasformare un trucco nude in qualcosa di immediatamente più fotogenico.

Secondo gli esperti di make up, l’argento funziona perché illumina senza appesantire, soprattutto se abbinato a labbra quasi nude e incarnato fresco. Dior, da buona maison che detta il ritmo, prende questo trend di stagione e lo ripulisce: niente eccessi, niente contouring duro, solo luce strategica concentrata sugli occhi.

Come Dior porta l’eyeliner argento in passerella

In passerella il silver si è visto in due versioni. La prima è la più concettuale: sottilissime strisce metalliche, “fine come capelli”, incollate appena sopra l’attaccatura delle ciglia superiori. Frontale sembrano quasi invisibili, ma al minimo battito di ciglia fanno un flash freddo, come un mini-faro. La seconda è più immediata: una coda piena di glitter argento all’angolo esterno, un wing dinamico che allunga lo sguardo senza bisogno di nero.

Tutto il resto del trucco è studiato per non rubare la scena. La base è glow ma leggera, costruita con fondotinta luminoso e primer soft. Sulle guance Philips lavora con il Dior Backstage Rosy Glow Stick nelle tonalità 012 Rosewood e 103 Toffee, applicato più in basso rispetto al solito: il famoso “active” o “boyfriend blush”, quel rossore da post-allenamento che sembra naturale. Le labbra sono lucidissime ma soft, grazie al Lip Maximizer 001 Pink, mentre sulle ciglia regna l’effetto “ghost lashes”: poco prodotto, pettinate e quasi nude. Le sopracciglia sono solo ordinate, riempite dove serve. Nei capelli, Guido Palau alterna onde morbide effetto surfer e chignon bassi sleek, per quella musa definita dallo stesso team come “surfer girl che va a un rave”.

Come copiare l’eyeliner argento Dior nella vita reale

Per avvicinarsi al look Dior non serve un intero team backstage, ma qualche accortezza sì. Prima cosa: preparare bene la palpebra con un primer occhi, soprattutto se tende a lucidarsi o se la pelle è matura. Poi scegliete il formato giusto di eyeliner silver: liquido metallico se volete una riga netta, matita cromata se preferite sfumare leggermente, liner glitter se puntate a un effetto più da sera.

Versione day, molto vicina alla riga “quasi invisibile” vista in sfilata: dopo un ombretto nude opaco, tracciate una linea sottilissima di eyeliner argento il più possibile a ridosso delle ciglia superiori. Non è un cat eye, ma una micro-fascia di luce. Se avete la palpebra incappucciata, concentratevi nella parte centrale dell’occhio e fermatevi prima della piega: così, a occhio aperto, il metallico resta visibile. Fissate il tutto con un ombretto in polvere argentato tamponato sopra, per aumentare tenuta e riflesso.

Per la sera, potete passare alla versione wing glitterato. Disegnate prima una coda sottile con una matita neutra o marrone chiaro, giusto per impostare la forma. Poi ripassate la coda con un eyeliner argento più spesso, riempiendo bene l’angolo esterno. Se la mano non è fermissima, aiuta il vecchio trucco del pezzetto di nastro adesivo inclinato verso la tempia: crea una “dima” che lascia una linea pulita quando lo staccate.

A chi sta bene l’eyeliner argento? Esalta soprattutto sottotoni freddi, occhi chiari e capelli biondi o castano cenere, ma su incarnati scuri crea un contrasto bellissimo, quasi gioiello. Se il vostro sottotono è caldo, bilanciate con blush e rossetto in nude pesca o caramello: l’argento resterà protagonista, ma il viso non sembrerà “spento”.

Il resto del look segue la regola Dior: base fresca, trucco occhi metallizzato come unico vero focus, labbra morbide e sheer. Per un aperitivo in città basta la micro-riga silver e un gloss rosa. Per Capodanno, via libera al wing glitter pieno e a un illuminante più deciso sugli zigomi, sempre lasciando le labbra su toni neutri. L’idea è una sola: far parlare lo sguardo, con quella scintilla argento che, a quanto pare, da questa stagione non mancherà in nessuna trousse.