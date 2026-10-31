Un video post-workout di Kendall Jenner con un tubetto metallico ha fatto volare le ricerche: la crema gua sha coreana per un collo più definito e zero gonfiore.

Nel giro di poche settimane la Kendall Jenner crema gua sha Anua è passata da oggetto misterioso da TikTok a prodotto esaurito in mezza Europa. Nelle clip la modella massaggia lentamente collo e mandibola con la Anua Collagen Retinol Refining Gua Sha Cream, una crema K-beauty da circa 26 sterline (intorno ai 30 euro) pensata per de-puffare, scolpire e definire i contorni del viso.

Vale davvero questa fama improvvisa? La risposta sta in un mix interessante di formula, packaging furbo e gestualità. Da un lato c’è un trattamento al retinolo incapsulato con collagene e peptidi; dall’altro un applicatore metallico a forma di W che trasforma la crema in uno strumento di massaggio per collo, mandibola e zigomi.

Perché tutti parlano della crema gua sha Anua di Kendall Jenner

La scena è stata battezzata da Kendall stessa come piccolo "detox post-allenamento": qualche minuto sul tappetino, poi il massaggio con la crema sulle linee del collo, alla base della nuca e lungo la mandibola. Il video è bastato per far schizzare la ricerca della "crema gua sha di Kendall" e trasformare un lancio di nicchia coreano in trend globale.

La Anua, marchio di skincare coreana già amatissimo per le lozioni lenitive, ha colto il momento scegliendo Kendall come prima global ambassador e spingendo la Collagen Retinol Refining Gua Sha Cream come prodotto icona. Il prezzo intorno alle 26 sterline la rende aspirazionale ma non proibitiva: abbastanza accessibile da finire facilmente nel carrello, soprattutto online, dove si trova su diversi e-commerce internazionali.

Che cos’è davvero la Anua Collagen Retinol Refining Gua Sha Cream

A metà tra trattamento viso e dispositivo, questa crema gua sha è contenuta in un tubetto di metallo con beccuccio sagomato a W. Mentre spremete una piccola quantità di prodotto, il bordo scivola sulla pelle seguendo i contorni naturali del collo e del viso. L’idea è unire la praticità della crema al gesto del massaggio gua sha, senza bisogno della classica pietra.

All’interno la formula punta su tre pilastri: retinolo incapsulato, collagene e peptidi. Il retinolo, uno degli attivi più studiati dai dermatologi per levigare rughe sottili e macchie, qui è racchiuso in microsfere che ne rilasciano piccole dosi nel tempo, riducendo il rischio di irritazioni superficiali. Il collagene e i peptidi, invece, lavorano soprattutto su idratazione ed elasticità: creano un film morbido che rende la texture ricca ma mai pesante, perfetta per far scorrere il massaggiatore senza tirare la pelle.

Qui va chiarito un punto: il collagene applicato in crema non è in grado di ricostruire davvero il collagene profondo, perché le sue molecole sono troppo grandi per penetrare a quel livello. Funziona piuttosto come ottimo idratante. Gli effetti "lifting" più immediati che vedrete dipendono soprattutto dal massaggio e dal leggero drenaggio dei liquidi.

Come usare la crema gua sha di Kendall su collo e mandibola

Si applica la sera, sulla pelle pulita e completamente asciutta. Se non avete mai usato il retinolo, iniziate tre volte a settimana, a giorni alterni, sospendendo temporaneamente altri attivi forti come acidi esfolianti. Spremete una piccola quantità di crema, appoggiando il bordo metallico alla base del collo. Con una pressione leggera, scorrete verso l’alto fino alla mandibola: ripetete il gesto tre-cinque volte per lato.

Poi potete passare al profilo del viso: dal centro del mento verso i lobi delle orecchie, quindi dagli zigomi fino alle tempie, sempre con movimenti ascendenti. Sul collo, per dare sollievo al cosiddetto "tech neck", molte usano movimenti su-giù lungo i lati. In ogni caso, il segreto è non esagerare con la forza: il drenaggio linfatico funziona con tocchi delicati, non schiacciando i tessuti.

Dopo il massaggio potete lasciare la crema come ultimo step, oppure sigillarla con un idratante semplice se la pelle tira. Di giorno la parola d’ordine è protezione solare: le linee guida dermatologiche internazionali ribadiscono che l’uso regolare di SPF è fondamentale quando si usano retinoidi, per proteggere la barriera cutanea e prevenire macchie e invecchiamento fotoindotto.

Cosa potete aspettarvi davvero da questa crema gua sha

Diversi studi recenti sul drenaggio linfatico facciale indicano che la riduzione del gonfiore è reale ma temporanea: il viso appare più definito per qualche ora, poi i liquidi tendono a ridistribuirsi. Nel medio periodo, l’effetto più interessante arriva dal retinolo cosmetico, che può migliorare tono e grana della pelle. Per il doppio mento strutturato o la lassità marcata del collo, però, servono cosmetici più specifici o trattamenti medici.