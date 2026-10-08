Meghan Markle per avere la pelle del corpo morbida e compatta non punta su creme irraggiungibili, ma su una lozione Nivea super accessibile: ecco come funziona e come usarla davvero bene.

Nel 2016, in un’intervista al sito di bellezza Beauty Banter, Meghan Markle ha confessato di avere una sola vera ossessione per il corpo: la Nivea Skin Firming Hydration Body Lotion. Ha raccontato che la usa "religiosamente" e che ne comprerebbe «intere casse».

Da allora, quella che era una semplice lozione da supermercato è diventata un cult. Vanity Fair Italia, Io Donna e altri media hanno ripreso la dichiarazione: nella sua routine post-allenamento e post-doccia, Meghan alterna trattamenti di lusso a questa crema corpo Nivea, scelta proprio perché economica e dall’effetto visibile sulla pelle.

Perché tutti parlano della lozione corpo di Meghan Markle

La lozione in questione è una crema corpo rassodante e idratante della linea NIVEA Q10. Nella versione americana si chiama Skin Firming Hydration Body Lotion e promette pelle più soda, liscia e morbida in circa due settimane di uso costante. Il cuore della formula è il coenzima Q10, abbinato a burro di karité ultra nutriente.

Sui social sono circolate foto di Meghan in abiti off shoulder, con spalle e décolleté luminosi e senza ombra di secchezza: molti hanno attribuito quel “royal glow” proprio a questa crema. In Italia le lozioni corpo Q10 Nivea si trovano facilmente nella grande distribuzione, con prezzi tra i 7 e i 12 euro a seconda del formato, quindi decisamente alla portata.

Serve però tenere i piedi per terra. Alcune recensioni, parlano di pelle più tonica e compatta dopo uso quotidiano. Altre dicono di non aver notato cambiamenti, o di trovare la texture un po’ pesante. I dermatologi ricordano che ogni pelle reagisce in modo diverso e che una crema rassodante da banco può migliorare idratazione e grana, ma non sostituire ginnastica o stile di vita sano.

Cosa rende speciale la lozione corpo NIVEA Q10

Il protagonista della formula è il coenzima Q10, una molecola antiossidante naturalmente presente nella pelle, che con l’età tende a diminuire. Diversi studi pubblicati su riviste dermatologiche hanno mostrato che l’applicazione topica di Q10 riduce lo stress ossidativo e può stimolare la produzione di collagene ed elastina negli strati più profondi. Tradotto: la pelle nel tempo appare più elastica e meno segnata.

Accanto al Q10, la versione amata da Meghan contiene burro di karité, un emolliente ricco di acidi grassi (oleico, stearico, linoleico) e antiossidanti. Aiuta a riparare la barriera cutanea, riduce la sensazione di pelle che tira e trattiene l’acqua nello strato superficiale. Risultato immediato: pelle più morbida e compatta al tatto, anche sulle zone “difficili” come ginocchia, gomiti e stinchi.

Nella gamma italiana corpo NIVEA Q10 il Q10 è spesso associato a vitamina C e, in alcune siero-lozioni, ad acido ialuronico. La vitamina C è un altro antiossidante chiave: sostiene il collagene e aiuta a uniformare il tono. L’acido ialuronico funziona come un piccolo magnete per l’acqua, motivo per cui il brand parla di idratazione profonda fino a 72 ore. I claim più diffusi promettono pelle visibilmente più tonica in 7-14 giorni di uso quotidiano: realistico aspettarsi una pelle più liscia e “rimpolpata”, meno un effetto lifting spettacolare.

Come usare la lozione corpo per un “royal glow” alla Meghan

La vera differenza non la fa solo cosa applicate, ma come. Una ricerca pubblicata sull’Indian Journal of Dermatology ha evidenziato che i moisturizer funzionano meglio se applicati su pelle leggermente umida, subito dopo il bagno o la doccia. L’acqua trattenuta nello strato corneo viene sigillata dal film della crema, che così mantiene la pelle idratata più a lungo.

La routine “alla Meghan” può essere molto semplice: doccia tiepida, detergente delicato, poi asciugatevi tamponando, senza strofinare, lasciando la pelle ancora un po’ umida. Applicate la lozione Nivea Q10 in quantità generosa, con movimenti dal basso verso l’alto su gambe e glutei, e circolari su braccia, pancia e décolleté. Nivea stessa suggerisce due applicazioni al giorno per risultati ottimali: una al mattino sulle zone esposte, una alla sera sulle aree più secche o che volete rassodare.

Per intensificare il royal glow, può aiutare esfoliare il corpo una o due volte alla settimana con uno scrub delicato, così la lozione penetra meglio e la superficie appare più uniforme. Anche il massaggio conta: pochi minuti in più sulle cosce o sulla parte interna delle braccia stimolano la microcircolazione locale e rendono la pelle più reattiva agli attivi.

Quale versione scegliere e dove trovarla in Italia

Negli Stati Uniti Meghan cita esplicitamente la Skin Firming Hydration Body Lotion. Sugli scaffali italiani troverete però nomi come “Lozione rassodante Q10”, “Q10 Lozione Corpo Idratante Rassodante + Vitamina C” o “Q10 Siero-lozione rassodante + energizzante”. La logica di scelta è semplice: pelle normale che cerca mantenimento del tono? Va bene la lozione leggera Q10 + vitamina C. Pelle secca o molto secca? Meglio i body milk più ricchi. Se cercate un effetto rassodante più “intenso”, puntate sulle siero-lozioni, in genere più concentrate e a rapido assorbimento.

Per l’acquisto non serve andare in boutique di lusso. Le lozioni corpo NIVEA Q10 sono diffuse in supermercati e ipermercati, nelle catene di igiene e bellezza come dm, Acqua & Sapone, Tigotà, e in molti e-commerce. La fascia di prezzo si aggira in media tra 7 e 12 euro: per esempio, una lozione rassodante Q10 da 200 ml è proposta intorno agli 11,49 euro in alcune catene. Se prevedete un uso quotidiano, conviene tenere d’occhio le promozioni e orientarsi sui formati grandi: è il modo più semplice per mantenere la costanza che, come insegna Meghan, è il vero segreto di una pelle del corpo curata.