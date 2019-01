Vi piace lo stile glam di Nicole Mazzocato? Scoprite come ricreare il suo make up nude con viso luminoso con i prodotti consigliati da Grazia.it

Nicole Mazzocato è una delle influencer del momento, dallo stile glam e sofisticato che conquista.

Abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti di make up - con qualche piccolo segreto in fatto di skincare e capelli - per poter copiare al meglio il suo look, per un effetto red carpet assicurato.

Scoprite dunque come copiare il make up look nude con viso luminoso di Nicole Mazzocato continuando a leggere questo articolo.

Per ottenere una pelle morbida, luminosa e perfettamente idratata, pronta a ricevere il make up prima di un'occasione speciale, ecco la maschera viso in tessuto da provare, per ottenere un incarnato naturalmente glowy come Nicole Mazzocato.

Effetto luminoso e naturale con il primo fondotinta YSL dall'effetto luminoso e naturale, composto al 50% da acqua e agenti idratanti.

Gli zigomi di Nicole sono messi bene in evidenza da un bronzer caldo, perfetto per creare un effetto healty 'n glowy sul viso dell'influencer dalla pelle ambrata.

Nuance nude ma luminose per la palette di ombretti novità dalla pigmentazione ottimale abbinata a massima sfumabilià.

Il kajal nero è il segreto per enfatizzare lo sguardo facendo risaltare il colore delle iridi anche con un trucco nei toni naturali.

Un mascara nero estremamente volumizzante, infoltente e allungante, ideale per replicare l'effetto intenso delle ciglia di Nicole Mazzocato sul red carpet.

Una crema per sopracciglia che non solo colora e riempie, ma scolpisce e infolisce le sopracciglia a lunga durata, incorniciando al meglio sguardo e viso.

Cremoso e confortevole, dall'effetto "lingerie" sulle labbra, questo rossetto illumina il sorriso per un effetto naturalmente glam.

Lucentezza e zero effetto elettrostatico per i capelli per regalare alla chioma un tocco in più, proprio come quella di Nicole.

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa