Scoprite lo stile di Jessica Alba attraverso i suoi beauty look più belli

Jessica Alba è un'attrice, modella e imprenditrice americana.

Nata a Pomona, in California, nel 1981, Jessica Alba è celebre per il suo stile elegante e ricercato caratterizzato da acconciature chic e make up glowy.

Jessica è amante della cosmesi, tanto da aver fondato Honest Beauty, un brand make up etico.

Volete scoprire i suoi beauty look più belli e copiarli? Continuate a leggere questo articolo.

Vamp



Jessica Alba con capelli a onde in nuance dorata. Il make up è glam, con labbra bordeaux glossate.

All about lashes

Ciglia scure, voluminose e ben piegate in primo piano, il resto del look è naturale. I capelli sono semi raccolti con semplicità.

Wavy

Il classico hairlook di Jessica Alba, con capelli mossi e voluminosi.

Peachy

Trucco occhi e labbra nei delicati toni del pesca, perfetti sull'incarnato ambrato di Jessica Alba.

Pony

Semi raccolto su chioma liscia con codino alto al centro della testa, un hairlook casual-glam.

Caramel look

Un beauty look naturale in cui Jessica sfoggia un gloss color caramello. I capelli hanno la riga centrale e scoprono il viso.

High level

Jessica Alba sul red carpet con una coda molto alta e tirata. Il trucco è sofisticato, con make up smokey eyes e rossetto rosso lucido.

Mauve chic

Rossetto malva opaco abbinato a un make up minimale con ciglia importanti. I capelli sono mossi e raccolti con morbidezza.

Glowy look

Trucco occhi luminoso nei toni del rosa, abbinato a una base viso glowy.

Classy

Beauty look classico ed elegante per l'attrice californiana, che lascia i capelli mossi dallo styling a onde e opta per un trucco in stile pin up con eyeliner e rossetto rosso opaco.

Straight Hair

Capelli super lisci e trucco occhi nei toni del viola per l'attrice.

Natural hair

Jessica Alba con capelli naturali dal look mosso.

Brows

Sopracciglia intense e ben pettinate verso l'alto per un beauty look naturale ma deciso.

Smokey eyes

Trucco occhi smokey nei toni del marrone allungato verso l'esterno per un look felino.

Hot!

Anche Jessica Alba abbraccia la tendenza del make up nei toni caldi, eccola dunque sfoggiare un trucco occhi color arancio bruciato.

Edgy

Un beauty look ricco di carattere con trucco occhi nei toni del blu e capelli raccolti in un samurai bun, uno chignon alto leggermente scomposto.

Bouncy

Capelli voluminosi e morbidi come una nuvole per un hairlook sensuale.

Minimal glam

Outfit bianco e nero e capelli raccolti in stile minimale abbinati a un make up dai toni caldi, super glam.

Diva

Jessica con un look vintage da vera diva. I capelli hanno uno styling wavy dal look "old Hollywood" mentre il make up è nei toni del marrone taupe.

Rock

Capelli voluminosi effetto spettinato per un beauty look dall'allure rock.

Bronze

Make up brozeo e luminoso, completato da labbra glossate. Jessica Alba ha un taglio medio e mosso da manuale.

That glow

Jessica Alba sul red carpet mostra una pelle radiosa e luminosa nei toni dell'oro bronzo.

Extra shine

Pelle super abbronzata, capelli raccolti in un top knot molto tirato e illuminante a go go per l'attrice americana.

Romance

Total look in rosa per Jessica Alba, che raccoglie i capelli in maniera elegante.

Short cut

Jessica Alba con i capelli corti, in un caschetto mosso con shatush biondo.

Credits Ph.: Getty Images