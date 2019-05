La top model è entrata a far parte degli Angeli di Victoria's Secret dopo aver calcato le passerelle degli stilisti più famosi: scoprite il suo stile e i suoi beauty look

L'avevamo notata già qualche stagione fa, quando Grace Elizabeth era ancora "una fra le tante" modelle dei backstage della Milano Fashion Week.

Eppure, ben prima di diventare una delle top model più richieste del momento, il suo volto già spiccava tra gli altri ed è rimasto ben impresso nella memoria. E infatti, non molto tempo dopo, Grace Elizabeth ha iniziato a essere una presenza fissa sulle passerelle più importanti delle capitali della moda, da Alberta Ferretti a Etro, fino a Balmain, Isabel Marant e Chanel.

Nel backstage di Alberta Ferretti, ph. by Daniela Losini



È stata consacrata a top model e IT girl dopo aver sfilato per Victoria's Secret e oggi, ha finalmente conquistato le sue ali da Angelo ufficiale.

Il suo stile è semplice e naturale, da brava ragazza della porta accanto, rappresentando al meglio il look effortlessly chic. Scoprite tutti i suoi migliori beauty look.

Onde a tutto volume



È l'hairlook che ormai contraddistingue gli Angeli di Victoria's Secret. Le onde sono voluminose ma molto naturali al tempo stesso.



Polished



Quella di Grace Elizabeth è una bellezza molto minimale, tutta giocata sui dettagli come un incarnato impeccabile, un velo di blush e sopracciglia ben pettinate.



Shimmer



Come dare luminosità allo sguardo senza eccedere? Con un delicato ombretto perlato color champagne da stendere sulla palpebra mobile e sfumare verso l'alto.



Flawless Skin

Il nuovo effetto matte perfeziona l'incarnato senza renderlo innaturale. Per un look cool ma naturale, provate delle sopracciglia strong abbinate a un blush rosato.



Textured hair



I capelli lisci si reinventano e diventano più corposi grazie ai prodotti di styling che creano texture e ciocche ben definite.



All about brows



Il tratto distintivo di Elizabeth è nelle sue sopracciglia, dalla forma arrotondata e ben definita. Da pettinare verso l'alto e fissare con un gel trasparente.



Dirty blonde



Il suo colore di capelli è naturale e di super tendenza. Un biondo scuro dall'aspetto dirty di facile mantenimento.



Contour



I tratti regolari del viso di Grace Elizabeth sono valorizzati da zigomi ben in evidenza. Da mettere in risalto con un leggero contouring color biscotto.



Natural look



Il cosiddetto "no make up" make up è il più difficile da realizzare, perché i prodotti utilizzati devono risultare impercettibili alla vista. Il risultato è quello di un viso dai tratti distesi e uno sguardo riposato.



Waxy roots



La cera per capelli è tornata di gran moda. Utilizzatene una dal finish matte con cui modellare le radici e provate un hairlook con riga laterale.



Credits Ph.: Getty Images, Mondadori Photo