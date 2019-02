Classe 1992, Ezra Miller è uno degli attori nonché fashion icon del momento.

Non presente sui social, Ezra fa parlare di sè - oltre che con le sue doti recitative - con servizi fotografici magnetici e apparizioni pubbliche in cui sfoggia beauty look e outfit unici.

Ezra rifiuta ogni definizione di genere, per questo motivo ama giocare con il trucco con le acconciature capelli dando vita a look originali, al 100% personali e liberi da ogni convenzione. Noi lo adoriamo!

Scoprite insieme a Grazia.it i beauty look più belli di Ezra Miller e lasciatevi conquistare dal suo stile.









Labbra dark su incarnato diafano per l'attore americano Ezra Miller.

Un beauty look spaziale per l'attore, che calca il red carpet con capelli proiettati verso l'alto e make up nei toni dell'argento metallico.

A un evento Dior, Ezra calca il red carpet in un look bohemienne, con capelli mossi scompigliati ad arte.

Un beauty look da rockstar per l'attore, con capelli lunghi e ricci raccolti e barba lunga.

Un soft make up maschile da copiare: le labbra sono lievemente truccate di rosso - probabilmente con un lip balm colorato - mentre lo sguardo è enfatizzato da un kajal marrone sfumato verso l'esterno.

Ezra Miller con il rossetto. Le labbra appaiono perfettamente disegnate con un lipstick color vino.

Taglio di capelli alla moicana per Ezra Miller.

Ezra Miller al naturale, con capelli effetto bagnato e barba leggera dal look undone.

Ezra Miller con barba e capelli lunghi e ricci.

Un altro beauty look originale, con labbra glossate color caramello brunito e capelli corti e voluminosi.

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa