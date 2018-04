Scoprite tutto sullo stile di Charlotte Casiraghi attraverso i suoi beauty look più belli, selezionati per voi da Grazia.it

Presto sposa e madre per la seconda volta, Charlotte Casiraghi è un'icona di stile ed eleganza.

Parte della famiglia reale del Principato di Monaco e nipote di Grace Kelly, Charlotte ha uno stile sofisticato.

Charlotte - che pare convolerà a nozze nell'estate 2018 con il produttore cinematografico Dimitri Rassam - ama i make up naturali così come i look capelli chic.

Scorpite i beauty look più belli di Charlotte Casiraghi qui di seguito.

Bushy brows

Sopracciglia "ribelli" per Charlotte Casiraghi, che scopre il viso raccogliendo i capelli.

Curly

Boccoli vintage per questo look con cappellino in stile retrò.

Nude hot

Capelli sciolti e make up nei toni naturali ma caldi per un risultato sofisticato.

Soft look

Un raccolto morbido e romantico, perfetto per completare l'outfit floreale.

Red lips

Rossetto rosso effetto stain per Charlotte Casiraghi, che illumina lo sguardo con un tocco di ombretto argento. I capelli sono raccolti con semplicità.

Retro

Charlotte Casiraghi con un beauty look retro con capelli a onde e make up inteso.

Fucsia lips

Labbra fucsia, anche questa volta dal tono leggero e a effetto "tinta".

Easy glam

Un beauty look casual ma ricco di carattere per la principessa monegasca, che lascia i capelli sciolti e colora le labbra con un rossetto rosso opaco.

Glossy lips

Labbra glossate per questo beauty look elegante con capelli raccolti e maxi ciuffo frontale.

Fire red

Rosso assoluto per outfit e make up, con labbra glossate in rosso semi trasparente.

Glowy

Viso luminoso per Charlotte Casiraghi.

Side by side

I capelli mossi di Charlotte portati lateralmente, abbinati a un make up semplice con incarnato levigato e luminoso.

Long hair

Charlotte Casiraghi con i capelli lunghi, dallo styling mosso e vaporoso.

Liner

L'eyeliner nero intensifica lo sguardo nella parte finale dell'occhio, colorando la rima ciliare inferiore e superiore.

Statement brows

Sopracciglia particolarmente intese per Charlotte Casiraghi, che le rende il punto focale del beauty look.

Chic Updo

I raccolti e pettinati all'indietro per un look elegante.

Bun scomposto

I capelli di Charlotte Casiraghi raccolti con morbidezza in uno chignon alto.

Orange glam

Charlotte con il rossetto arancione, perfettamente abbinato alla biker jacket in pelle.

Light blue

Ombretto azzurro polvere abbinato all'elegante abito da sera.

Lady-like

Chioma raccolta con mobidezza per un hairdo ricercato.

Bob

Charlotte Casiraghi con i capelli corti: un caschetto mosso con lunghezze leggermente schiarite, in nuance ramata.

Light curls

Capelli lunghi acconciati con boccoli, perfetti per enfatizzare la sfumatura calda della chioma.

Banana bun

Un voluminoso raccolto a banana per un beauty look elegante in stile anni '60.

Bronze

Incarnato abbronzato per Charlotte, che in questo scatto mostra al meglio la simiglianza con la madre Carolina di Monaco.

Side braid

Treccia laterale per la Principessa di Monaco.

Bold liner

Viso scoperto e occhi incorniciati da un intensa linea di eyeliner.

Nude lips

Labbra chiarissime per un beauty look edgy, con capelli dal look polished.

Rosy cheeks

Gote rosate per un make up super fresh.

Free style

Charlotte Casiraghi nel tempo libero, con capelli raccolti in maniera easy e labbra tinte di un rosso inteso.

Credits Ph.: Getty Images