In questo momento al cinema con il film Mamma Mia! Ci risiamo, Amanda Seyfried è una attrice e cantante americana.

Sguardo e sorriso ammaliante, capelli biondi e uno stile trasformista, talvolta glam e altre super naturale.

Scoprite i beauty look più belli di Amanda Seyfried continuando a leggere questo articolo.

Soft smokey marrone, illuminante rosato e una cascata di onde in stile sirena per un beauty look da red carpet.

Un trucco elegante con rima interna dell'occhio scurita dal kajal e labbra tinte di un rosso soft e luminoso.

Nude look editoriale che gioca sui toni del beige caramello.

Amanda Seyfried incornicia lo sguardo con un intenso eyeliner nero. I capelli sono mossi sulle lunghezze, con scriminatura laterale.

Radici scure e lunghezze movimentate da boccoli vaporosi. Il focus del make up? Le ciglia morbide e dispiegate verso l'angolo esterno dell'occhio.

Un altro look editoriale per Amanda Seyfried, con chioma mossa, quasi undone, e sopracciglia ben sottilineate dal make up.

Un fresh look elegante con rossetto rosso glossato, e gote leggermente arrossate dal fard. I capelli sono mossi e vaporosi, con sfumature mielate sulle lunghezze.

Easy look con chioma liscia e viso - quasi - struccato.

Amanda Seyfried con la sua make up artist sfoggia un trucco occhi colorato nei toni del verde.

Beauty look in stile Old Hollywood con chioma sinuosamente mossa e make up glamour, con pelle luminosa.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa