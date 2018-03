Trucco e acconciature dell'attrice premio oscar Alicia Vikander, al cinema con il nuovo Tomb Raider nei panni dell'esploratrice Lara Croft



L'attrice Alicia Vikander, premio Oscar per la sua interpretazione in The Danish Girl e al cinema con il nuovo Tomb Raider nei panni di Lara Croft, si distingue per il suo amore nei confronti dei beauty look semplici e naturali.



I suoi segni di stile? Linea di eyeliner nella parte esterna dell'occhio, sopracciglia sottili ma sempre ben curate e un viso nude e healthy.



Per quanto riguarda le acconciature, Alicia ama cambiare spesso look, passando da un hairstyle all'insegna della semplicità ai raccolti più elaborati per il red carpet.



Scoprite insieme a noi tutti i migliori beauty look della nuova, tostissima, Lara Croft.







Mauve lips



Basta un rossetto malva leggermente cupo per aggiungere un tocco dramatic a un look naturale. I capelli sono acconciati di lato, con un mosso texturizzato corposo.



Silver look



Il make up si intona all'abito, con un trucco occhi dall'effetto metallico. Rima inferiore color argento fino a sfumare con il nero per creare maggiore profondità.



Princess-like



Sul red carpet Alicia Vikander ama stupire con dei look degni di una principessa d'altri tempi, pur optando per un trucco semplice e minimal. Capelli raccolti con chignon e fermaglio prezioso, trucco nude ma luminoso con l'angolo interno dell'occhio illuminato da un ombretto shimmer.



Messy bun



Come portare un raccolto "finto disordinato" sul red carpet ed essere comunque super chic. Merito del trucco essenziale ma valorizzante e una base viso bonne mine.



Hairdo rétro



Un carré con onde dall'effetto vintage ma con un finish contemporaneo, lucidissimo e quasi wet.



Chic long bob



Un taglio di capelli pieno, corposo e con punte pari che sfiora appena le spalle. Alicia Vikander non ha resistito all'hairlook del momento che, abbinato a un make up minimalista, crea un insieme davvero molto sofisticato.



Signature look



L'attrice ama l'eyeliner applicato soltanto a partire dalla metà esterna dell'occhio, per intensificare lo sguardo con un effetto di "no make up" make up.



Ladylike



Il raccolto con chignon basso sulla nuca e scriminatura centrale crea un look elegantissimo e un po' rigoroso, da abbinare a un trucco fresco e luminoso.



Flat waves



Di recente i capelli si sono allungati oltre le spalle, mentre lo styling è leggermente mosso, con onde piatte morbide appena accennate.



Pop of colour



Un raro tocco di colore ravviva il trucco di Alicia Vikander, ma viene tutto giocato nei dettagli. Alla linea di eyeliner nera viene infatti sovrapposta una doppia linea di eyeliner rosso, un'idea da provare per chi vuole osare con il colore a piccole dosi.



Credit ph.: Getty Images