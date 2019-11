La top model dai capelli rossi ha ricevuto le sue ali da Angelo, scoprite tutti i suoi migliori beauty look



La modella Alexina Graham è da poco entrata a far parte degli Angeli di Victoria's Secret, ma già da tempo spiccava sulle passerelle più importanti delle capitali della moda.

Merito dei suoi capelli rossi da vera ginger e della sua attitude ironica e disinvolta.

Alexina è a suo agio nello sfoggiare i look più naturali sia off duty che per gli eventi ufficiali, ma ama anche osare con make up strong mettendo in risalto lo sguardo con smokey eyes super carichi.

Ma il suo punto di forza sta sicuramente negli hairlook, con i capelli sempre molto naturali, con uno styling leggermente mosso molto glam, da portare con una riga laterale in maniera easy.



Scoprite con noi tutti i suoi beauty look migliori.

Glam look



Un beauty look davvero speciale per una serata importante, con smokey eyes verde petrolio e una ponytail alta e sleek.



Natural waves



I capelli dallo styling naturale, appena mossi dal vento, sono il trend del momento. Indispensabile una chioma dall'aspetto sano, lucida e corposa come quella di Alexina.



Nude look



Il beauty look al naturale di Alexina tra una sfilata e l'altra. Le lentiggini non sono mai state così cool.



Smokey eyes



Occhi in primissimo piano con uno smokey eyes super intenso nei toni del marrone. Il focus è amplificato dalle labbra nude e dall'incarnato chiarissimo.



Golden vibe



Un beauty look luminoso dai bagliori metallici. Sugli occhi un ombretto bronzo dai bagliori dorati che viene ripreso dalle sfumature golden dei capelli ginger.



Shaped



Un look semplice ma strutturato allo stesso tempo, con un blow dry voluminoso che mette in risalto i volumi del viso, sottolineati da un contouring naturale ma deciso.



Shine



Occhi scintillanti con un ombretto grigio shimmer che riprende l'effetto dell'abito in satin. L'hairlook con coda di cavallo mossa rende il look meno posh.



Wet look



Capelli a effetto bagnato con una scriminatura laterale netta e decisa.



Dolled up



Un beauty look naturale reso polished da una linea di eyeliner con flick finale.



Bombshell



Il make up è giocato sui toni del pesca, mentre tutto il focus è sui capelli voluminosi e ondulati, il signature look di ogni Angelo di Victoria's Secret.



