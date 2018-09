Scoprite i beauty look e gli scatti Instagram più belli di Aimee Song, la blogger di moda dietro Song Of Style

Aimee Song, classe 1981, non è solo una delle influencer più famose del mondo, ma anche un’incredibile business woman e una vera icona di stile. Dal 2008 è la mente dietro Song of Style, blog di moda e Interior design da milioni di contatti che gli è valso una menzione nella celebre lista 30 Under 30 del giornale statunitense Forbes. Il suo profilo instagram, @songofstyle, che conta ben più di 4,7 milioni di followers, consacra Aimee come una delle più celebri Fashion Influnencer del momento.

Aimee è anche un’icona beauty: nata in California da una famiglia Coreana, la blogger è appassionata di skincare e makeup. La sua pelle sempre luminosa e idratata le consente di indossare make-up leggeri e glowy che lasciano intravedere la sua bellezza naturale.

Scorrete la gallery e scoprite i migliori Beauty look di Aimee Song da Instagram, scelti per voi da Grazia.it

Rosy Cheeks

Aimee indossa un make-up look estivo e decisamente femminile, tutto giocato sui toni soft del rosa. Blush, ombretto e rossetto sono ton-sur-ton.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Lug 21, 2018 at 4:10 PDT

Brunch Vibes

Per un'uscita informale Aimee sceglie un look luminoso, effetto no-makeup che riscalda l'incarnato in modo delicato e naturale.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Lug 20, 2018 at 6:27 PDT

Dancing Queen

Per una serata estiva nella bellissima cornice di Ibiza, Aimee Song decide di abbinare all'outfit sintillante un makeup altrettanto d'effetto. Lo smokey eyes borgogna intensifica lo sguardo e valorizza la sua abbronzatura.



Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Giu 30, 2018 at 6:54 PDT

Boss Lady

Per una giornata di meetings, Aimee non ha dubbi: blazer dal taglio maschile e trucco soft. Ma senza rinunciare a un velo di definizione sugli occhi e a un pizzico di blush corallo sugli zigomi.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Giu 21, 2018 at 12:35 PDT

Purple Blossom

Per questo scatto l'influencer califoriana sceglie un mood total purple: sfumature del viola per la blusa, per i fiori sullo sfondo e per il beauty look fresco e naturale.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Giu 20, 2018 at 3:25 PDT

Glass skin

Aimee Song ama onorare le sue origini coreane con un beauty look ispirato ai trend asiatici del momento: la sua pelle lucida, fresca e luinosa è in perfetto stile glass skin.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Giu 12, 2018 at 1:30 PDT

Summer Baby

Ancora un beauty look fresco, naturale e luminoso per la blogger: l'incarnato è perfezionato e luminoso, le sopracciglia lasciate iper naturali. Per completare il look, un rosetto rosato dal finish semi-matte.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Giu 2, 2018 at 4:56 PDT

Red Passion

Per questo look da sera romantico e femminile l'influencer sceglie un tocco di colore: un rossetto rosso papavero intenso e dal finish matte.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Mag 24, 2018 at 2:18 PDT

Glow baby Glow

In pieno stile california baby, ecco un makeup look luminoso, naturale e decisamente girly. Occhi e labbra sono impreziositi da sfumature ton-sur-ton, mentre un tocco di illuminante sugli zigomi dona definizione al viso.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Mag 1, 2018 at 11:11 PDT

No Makeup

il trucco c'é, ma non si vede: Aimee Song è una specialista del no-makeup look, che ottiene mixando sapientemente skincare e prodotti makeup dal finish naturale e luminoso.

Un post condiviso da Aimee Song (@songofstyle) in data: Apr 24, 2018 at 11:46 PDT

Credits Ph: Getty Images