La media lunghezza comunica sicurezza e personalità da vendere. Scoprite i tagli di capelli medi di star e influencer per il 2019



Per il 2019 star e influencer non hanno dubbi: è la media lunghezza la scelta giusta. Un look capelli che comunica forza, sicurezza e personalità da vendere. Non a caso, è stato scelto da molte delle donne più strong di tutto lo star system.

Il taglio di capelli medio è un vero e proprio passe-partout: la media lunghezza infatti è estremamente versatile e consente di poter spaziare da look liscissimi e super sleek fino a morbide onde e texture finte-spettinate.

Continuate a leggere e scoprite i tagli medi di star e influencer tutti da copiare selezionati per voi da Grazia.it







Aimee Song

La blogger di Song Of Style interpreta la mezza lunghezza aggiungendo a uno styling mosso e voluminoso l'accessorio più cool di stagione: il maxi fermaglio.





Jessica Chastain

Una piega classica dalla bellezza intramontabile: un taglio medio liscio con riga laterale, leggermente ondulato alla fine delle lunghezze.





Hailey Bieber

La super modella americana è amante dei look giovani e cool: qui osa una piega super sleek effetto bagnato con riga laterale, impreziosita dal maxi fermaglio oro.

Emma Roberts

Look preppy per l'attrice che sceglie un taglio di media lunghezza con riga centrale e piega mossa e voluminosa raccolta ai lati da due clip nascoste.

Dua Lipa

La pop star ha fatto del suo taglio di capelli un vero marchio di fabbrica: sul red carpet impreziosisce il suo bob nero liscissimo con una cascata di pietre preziose. Moderna Cleopatra.

Diane Kruger

La bellezza di un taglio di capelli medio è che riesce a sembrare cool anche quando lo styling è ridotto al minimo. Come nel caso dell'attrice che lo indossa con riga laterale e lunghezze spettinate.

Ashley Graham

Nel club dei tagli medi è entrata anche lei, la supermodella curvy più amata del pianeta: lo styling è voluminoso, le onde morbide e il finish ultra glossy.

Mandy Moore

La star sceglie un taglio di capelli medio, pari sulle punte e scalato all'interno. L'effetto? Super voluminoso e molto chic.

Brie Larson

Look da gran sera per l'attrice americana, che per lo styling del suo long bob biondo freddo sceglie una piega liscia e voluminosa d'ispirazione 70's.

Credits Ph: Elisa Costa