Zendaya ha sfoggiato il suo pixie cut più corto di sempre, morbido e riccio. Questo taglio è diventato il nuovo riferimento per l'autunno 2026.

Nel weekend del 12 settembre 2026, al pop-up di profumeria Prada Paradoxe durante la New York Fashion Week, Zendaya è arrivata con il suo pixie cut più corto di sempre. In poche ore le foto hanno fatto il giro dei social e nei saloni si parla già di “effetto Zendaya”.

Il 14 settembre 2026 i principali siti beauty italiani hanno consacrato il suo curly pixie cut come il taglio corto più desiderato dell’autunno. Non un semplice cambio di testa, ma il capitolo finale di un anno di trasformazioni, che passa da chiome “da dea” a un taglio da fata contemporanea, leggero e sorprendentemente romantico.

Il ritorno drammatico di Zendaya al pixie cut

Negli ultimi dodici mesi l’attrice ha giocato con tutte le lunghezze. Prima un bob-pixie riccio, tagliato intorno a Natale. Poi il bixie cut, via di mezzo tra bob e pixie, ancora abbastanza lungo da sfiorare il mento ma già molto scalato.

Per i tour stampa dei grandi film, come The Odyssey, Zendaya era tornata a capelli lunghissimi, lavorati dal suo hairstylist Coree Moreno in onde che arrivavano alla vita, perfette con gli abiti couture più drammatici. Capelli “da dea greca”, letteralmente, che rendevano ogni red carpet una mini scena da kolossal.

A settembre il cambio netto: nuca scoperta, ricci morbidi concentrati sulla parte alta della testa, orecchie in vista. Moreno su Instagram ha parlato del suo “momento pixie per l’autunno”, posizionando il taglio come manifesto di stagione. E la conferma è arrivata pochi giorni dopo, quando Zendaya ha portato lo stesso pixie anche agli Emmys 2026, dimostrando che può essere tanto da evento moda quanto da red carpet importante.

Com’è fatto davvero il curly pixie cut di Zendaya

Tecnicamente il pixie di Zendaya è cortissimo dietro e sui lati, con la nuca molto pulita e le lunghezze che crescono verso la sommità del capo. I ricci sono lasciati più lunghi sopra, lavorati in una forma a “nuvola” ariosa, senza effetto casco. L’orecchio è quasi scoperto, ma i ricci morbidi che cadono sulla fronte addolciscono tutto.

Il risultato, spiegano gli hairstylist intervistati dai media italiani, è un pixie “soffice e fiabesco”, con un richiamo discreto all’immaginario Betty Boop, ma reso modernissimo dalla texture naturale. Niente ciuffi laccati o linee rigide: il volume è centrale, ma sempre controllato e anti-crespo, grazie a creme per ricci e mousse leggere fissate con diffusore a bassa temperatura.

A chi sta bene questo taglio? Secondo gli esperti, il pixie riccio come quello di Zendaya valorizza soprattutto visi ovali, allungati e a cuore, perché apre i lineamenti e mette in risalto zigomi e sguardo. Su un viso tondo si può lavorare sulla frangia leggermente più lunga e asimmetrica, mentre su un viso squadrato si ammorbidiscono gli angoli con ciocche laterali un po’ più piene. Funziona al meglio su capelli ricci o mossi, ma può essere adattato anche ai lisci giocando tutto su scalature e styling.

In salone, il modo più semplice per farsi capire dal parrucchiere è usare poche parole chiave molto chiare: “pixie riccio morbido, nuca pulita, volume soffice in alto, contorni soft, niente rasature estreme”. Le foto di Zendaya aiutano, ma specificare che si vuole un effetto romantico, non androgino, fa la differenza.

Zendaya pixie cut: come replicarlo tra salone e beauty routine

Una volta tagliato, il vero tema è la gestione quotidiana. Gli hairstylist consigliano: dopo lo shampoo, applicare una crema o mousse per ricci su capelli ben tamponati, pettinare solo con le dita o con un pettine a denti larghi e asciugare a testa in giù con diffusore tiepido, senza toccare troppo i capelli. A fine asciugatura, rompere leggermente il cast del prodotto con le mani e definire qualche riccio con una pasta modellante leggera. Niente spazzola sui capelli asciutti, pena il ritorno del crespo.

Per mantenere pulita la forma del pixie cut servono ritocchi ogni 4-6 settimane, soprattutto su nuca e contorni delle orecchie. Nella fase di ricrescita, quando il taglio diventa “mezzo pixie”, si può giocare con cerchietti sottili, mollette minimal o riga laterale profonda per gestire le lunghezze intermedie senza impazzire.

Il look di Zendaya alla New York Fashion Week funziona anche perché il taglio dialoga con trucco e outfit. L’attrice ha indossato un maglione verde bottiglia sopra una camicia rosa, con una gonna slip marrone punteggiata di dettagli chartreuse. Una palette inaspettata che, grazie al collo scoperto e al viso libero dai capelli, risulta freschissima e non “troppo”.

Sul fronte make-up, Ernesto Casillas per Prada Beauty ha costruito il celebre wisteria look: ombretti lavanda e lilla sfumati, base luminosa leggermente dorata, blush ciliegia e labbra nude appena lucide. Il lilla, colore associato a calma e creatività, incornicia gli occhi messi in primo piano dal taglio corto. Per replicarlo bastano una palette nei toni del malva, un illuminante caldo e un rossetto beige rosato.

Se state pensando di passare ai capelli corti, l’autunno 2026 è ufficialmente la stagione giusta: salvare in galleria il curly pixie cut di Zendaya e portarlo al prossimo appuntamento in salone può essere il modo più semplice per iniziare.