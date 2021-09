Il taglio flob è la variante del bob più gettonata del momento. Onde piatte ma finish movimentato sono le sue caratteristiche. Ma come realizzarlo e come portarlo? Leggete i nostri suggerimenti!

Buone notizie per chi ha i capelli lisci, un taglio medio/lungo e vuole optare per un lob o bob diverso dal solito. Il flob, l'hair cut che tanto ha spopolato questa estate, sarà ancora protagonista nelle prossime stagioni. Flob è la crasi di flat bob, un taglio che coniuga capelli con onde piatte e movimento. È la soluzione giusta per chi ha i capelli lisci perché non richiede un uso “pesante” degli styler. Accompagnato dalle giuste scalature, infatti, permette di creare un look leggermente wavy che incornicia perfettamente ogni tipo di viso. Ed è questo l'altro plus che ne ha decretato il successo: il flob si adatta a ogni forma di volto con le simmetrie che possono arrivare fino alle spalle oppure sotto i lobi, proprio come il più classico dei caschetti. Colore e finish, poi, sono assolutamente personalizzabili. Continuate a leggere per saperne di più!

Il flob è il taglio capelli amato dalle star

L'inventore di questo hair cut si chiama George Northwood, ed è un hairstylist londinese apprezzato da alcune star, tra cui Alexa Chung, una delle più affezionate al flat bob. Ma anche JLo (in tempi non sospetti) è tra le seguaci di questo taglio (indovinate? Le sta benissimo!).

Come realizzare il flob

Per realizzarlo non conta solo il taglio (simmetrico con scalature quasi impercettibili), quanto lo styling, simile in tutti gli hair look. La riga centrale è un must, mentre le lunghezze sono lavorate con lo styler attraverso un movimento classico che lascia libere le punte. Attenzione a non esagerare con l'effetto onda che in molti casi è quasi soltanto accennato. A completare l'hairdo ci pensa uno spray texturizzante che va applicato sulle singole ciocche prima e dopo aver passato la piastra. Il trick dell'esperto? Non è necessario creare il movimento su tutta la capigliatura: alcune ciocche possono essere lasciate al naturale per trasformare l'acconciatura in un daily look.

Flob: quale colore scegliere per i capelli

Questo autunno saranno i colori caldi della terra a vincere su tutte le nuance. Biondo miele, castano riscaldato da tonalità caramello e cioccolato sono i colori che vi consigliamo di sperimentare ma, come sempre, la stagione si presta a tante sperimentazioni: bicolor, pastello, biondo icy e platino sono le varianti più cool (da provare coccolando le chiome con i giusti prodotti).

Credit ph: Getty Images, Toni&Guy, Wella