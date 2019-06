Ancora una volta Stella McCartney sceglie Milano per raccontarsi: il nostro reportage tra abiti, slogan, hairstyle clean e bellezza individuale

Stella McCartney torna in Italia a presentare la sua collezione donna e uomo per la prossima primavera estate 2020. Da anni sensibile all'eco sistema ha sempre fatto ricerca attraverso l'uso di materiali e flussi di realizzazione degli abiti come degli accessori col minor impatto ambientale possibile.





La sua sensibilità verso questo tema è traslata anche nella realizzazione dei beauty look. Da anni lavora solo con brand partner che guardano nella stessa direzione, come Aveda, che si è occupato dell'hairstyle.

Antoinette Beenders, Aveda Creative Creator, ha utilizzato prodotti vegani e cruelty free. Per lei e per la designer Stella McCartney la cosa più importante è stata far emergere e mantenere la bellezza individuale delle modelle e dei modelli.

Una miscela di stili, attitude e carisma mantenuti in modo molto naturale ma al tempo stesso con un filo conduttore: un'eleganza ribelle che riflette il contemporaneo.

Gli hairlook avevano una finitura naturale, ordinata e fresca diversificati per ogni modella e modello pur mantenendo un'armonia di fondo. Per quasi tutte le ragazze, quindi, scriminatura centrale ben visibile e capelli sia lisci sia ricci a seconda della texture naturale.

I capelli poi sono stati asciugati velocemente per creare volume e appena scaldati con un ferro per dare movimento. Le lunghezze sono state attorcigliate e vaporizzate con uno spray texturizzante applicato sul pennello kabuki Uruku di Aveda che ha "pettinato" sia la parte delle estremità sia quella sulla riga centrale, in modo da rendere l'hairstyle compatto ma non "finto". Un vero trucco da backstage di cui faremo tesoro.

Se volete scoprire di più ecco la gallery della presentazione del mondo di Stella McCartney 2020!

Credits for Stella McCartney SS2020

Hair: Aveda

Make up: Charlotte Tilbury

Skincare: Tata Harper

Manicure: Kure Bazaar

Photos: Daniela Losini with Fujifilm