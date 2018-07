Assicuratevi di avere carta e penna alla mano. E i nuovi occhiali Icy Ice di Stella McCartney per l’estate 2018 sul naso.

È ufficialmente arrivata l’estate e il conto alla rovescia per le ferie è iniziato. Ma, invece di sognare per tre mesi quelle due settimane di vacanza al mare, perché non provare a goderci la città ogni giorno?

Nessuno meglio di Tamu McPherson può darci qualche consiglio su come fare. Che l’influencer/editor di All the Pretty Birds sia una donna fuori dal comune lo sappiamo: è sicura di sé e affascinante in modo naturale. Così l’abbiamo accompagnata per le vie di Brera, a Milano, per scoprirli.













Premessa: anche le cose più normali diventano speciali, basta guardarle dalla prospettiva giusta, meglio se fresca e divertente. L’arma segreta di Tamu? I nuovi occhiali Icy Ice che Stella McCartney ha presentato per l’estate, in bio-acetato e lenti in tinta, in una palette di colori estiva e cool: blush, crystal, sky, lemon, amber e jade.





1_Quando la città è meno affollata è il momento giusto per scoprire posti nuovi e cortili segreti.





2_Fate la spesa in piccole botteghe invece che al supermercato per chiacchierare con i negozianti (e magari scambiarvi consigli di stile)



3_Scegliete un bar che vi piace e ordinate una centrifuga di frutta che si abbini alla shade dei vostri Icy Ice (ananas e kiwi per Tamu che indossa la variante Lemon): 100% Green, sostenibile, biodegradabile e riciclabile come la nuova collezione eyewear di Stella McCartney.

Non vi resta che scoprire la nuova collezione di occhiali Icy Ice insieme a Tamu McPherson nel video realizzato da Grazia.it e Stella McCartney eyewear!









Video by Underdog

MUA Lucia Giacomin

Production Grazia.it & Ispiry

Words Giulia Pivetta

Sitting Editor Sara Moschini