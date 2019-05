La spuma per capelli è indispensabile per uno styling facile, veloce e a tutto volume. Scoprite le migliori da provare ora

Quest'anno diciamo basta a piastra, arricciacapelli e perché no anche al calore del phon: il nuovo styling è naturale, voluminoso e texturizzato grazie alle mousse capelli di ultima generazione.

Dimenticate il prodotto "feticcio" dell'adolescenza, appiccicoso e pesante. Le formule delle spume 2.0 sono leggere, nutrienti e adatte a ogni tipo di capello.

Le nuove schiume per capelli sono un alleato must-have per le amanti di uno styling naturale e voluminoso ma a lunghissima tenuta. Le formule high-tech rivestono il capello di un sottilissimo strato texturizzante e idratante e lo proteggono da agenti atmosferici e umidità senza seccare.

Spuma capelli: come utilizzarla

Applicatela dopo il lavaggio direttamente sui capelli bagnati partendo dalla cute, fino ad arrivare alle lunghezze: le amanti del riccio la utilizzeranno per isolare e definire le onde, mentre chi ha i capelli sottili e lisci potrà pettinarli dopo l'applicazione per distribuire in modo omogeneo il prodotto e volumizzare la chioma senza appesantire.

Cosa aspettate? Continuate a leggere e scoprite le spume capelli di ultima generazione per definire e volumizzare la chioma, selezionate per voi da Grazia.it

Una mousse delicatamente profumata che reg ala volume e luminosità anche ai capelli più s ottili e spenti. La sua formula prezio sa non contiene alcool ma polimeri di ultima generazione in grado di dare sostegno e volume alla chioma.



Questa schiuma cremosa ha una texture che ricorda quella della neve fresca, compatta e leggera al tatto. La sua tenuta media la rende ideale per donare corpo e volume allo styling.







Altamente idratante, questa spuma aiuta a donare texture e luminosità alla chioma, per un perfetto look lived-in. La formula ricca di burro di karité, olio di argan e vitamina Z contribuisce a rinforzare la chioma e a proteggerla dagli agenti atmosferici.







Questa spuma dona volume e forma allo styling proteggendo i capelli durante l’asciugatura. L'effetto è corposo ma naturale con una tenuta flessibile. Adatta a tutti i tipi di capelli.

Una lussuosa mousse che volumizza la chioma e dona ai capelli corpo e texture, lasciandoli morbidi, definiti e protetti dal calore e dai raggi UV.





Questa mousse modellante senz a gas, è stata formulata per dare il massimo volume ai capelli durante l'asciugatura. La sua formula ricca di ingredienti naturali come gli estratti di Aloe e Ginseng è priva di Alcohol, Parabeni e Formaldeide.



Un prodotto formulato per aggiungere volume e consistenza alla chioma e per sollevare i capelli dalle radici. Grazie alla formula idratante che agisce per mantenere i capelli elastici, questa mousse è adatta a tutti i tipi di capelli, anche a quelli colorati.





Questa mousse idratante infusa con Estratto di Loto, aiuta la tenuta e la definizione di ricci e onde idratando al contempo il capello. L’esclusivo Rice Curl Complex contenente Aminoacidi del Riso, biofermenti di pomodoro e keratina che garantiscono la tenuta dello styiling e il controllo del crespo.

Questa mousse aggiunge corpo ai capelli, rendendoli elastici e facilitando lo styling. La formula senza solfati, parabeni, glutine e coloranti artificiali rende i capelli elastici e luminosi.



Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Unsplash