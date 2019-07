Millie Bobby Brown è l'attrice quindicenne di Stranger Things che tiene incollati allo schermo milioni di spettatori. Scoprite i suoi beauty look più belli

Classe 2004 e una carriera da sogno: a soli 15 anni, Millie Bobby Brown ha già ottenuto alcuni dei riconoscimenti più ambiti.

Una nomination agli Emmy Awards (la più giovane attrice di sempre ad essere nominata), un posto nella celebre lista delle 100 persone più influenti al mondo della rivista americana Times (ancora una volta, la più donna giovane mai inserita!) e un ruolo da ambasciatrice Unicef, la più giovane nella storia dell'associazione.

Insomma, la ragazza dei record.

Nata a Malaga da genitori inglesi, fin da giovanissima ha avuto le idee chiare sul proprio futuro: a soli otto anni si è trasferita negli USA, prima in Florida e poi in California, per poter inseguire i suoi sogni da attrice.

Una scelta vincente, visto il successo del suo personaggio, Undici, all'interno della serie di Netflix Stranger Things.

Millie Bobby Brown: beauty look naturale e luminoso

L'attrice americana è amante dei beauty look freschi e luminosi, in grado di valorizzare la sua giovanissima bellezza.

La base viso è sempre molto naturale, riscaldata da un velo di blush corallo sulle gote. Le labbra sono nude, con variazioni sul tema dei finish, a volte opachi altri super glossy.

Gli occhi sono la zona del viso dove Millie ama maggiormente sperimentare: l'eyeliner grafico è il suo beauty must have, accompagnato da ombretti iridescenti e glitterati, a contrasto con il resto del makeup molto minimale.



In attesa di fare binge-watching della terza, attesissima stagione di Stranger Things (in arrivo a Luglio su Netflix), scopriamo insieme i suoi beauty look più belli.

Star Girl

Per il red carpet la giovanissima attrice sceglie un look giocato sulle sfumature siderali del nero e del bianco. Base naturale, labbra nude e sugli occhi una pioggia di glitter argento ed eyeliner grafico.



Floral

Look iper romantico per Millie Bobby Brown, che abbina all'abito da moderna principessa un'acconciatura raccolta e un makeup naturale e luminoso con labbra nude e ombretto pastello iridescente sulla palpebra mobile.



Boss Baby

Look da moderna business woman per la giovanissima attrice: blazer sartoriale, hair look tiratissimo e un soft smokey eye giocato sui toni caldi del marrone.

Bon Ton

Look a metà tra ispirazioni vintage e silhouette moderne per Millie Bobby Brown, con riga laterale e lunghezze morbidamente allisciate. Il makeup è naturale e luminoso.



Blue mood

Look ultra chic e moderno per l'attrice, con wavy bob super texturizzato e smokey eye turchese. Labbra nude e blazer maschile rendono il look chic ed equilibrato.



70's vibes

Look seventies che gioca con una coda altissima e side bangs che le incorniciano il volto, abbinate a un maglione corallo a collo alto e giacca in denim. Il makeup è naturale e luminoso, definito da una riga sottile di eyeliner grafico.



Pretty in pink

Moderna principessa sul red carpet degli Emmy Awards: il long bob con riga centrale è acconciato morbidamente, mentre il makeup è naturale, illuminato da un tocco di ombretto silver iridescente.



Rock Chic



La giovanissima attrice è amante dei look naturali e bon ton: qui esce dalla sua confort zone per osare un look più rock, acceso da un rossetto opaco color corallo.



Bon ton

L'hairdo bon ton d'ispirazione vintage è accompagnato da un makeup ultra naturale, dove il focus è sulla base: naturale, luminosa e perfezionata. Sulle labbra un tocco di gloss rosato.



Pop Queen

Dopo tanti look retrò, eccola in veste pop: il look street con base naturale e glowy e un doppio tratto di eyelener grafico, nero e rosa fluo. Completa il look la coda altissima ed extra long.

