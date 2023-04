Pixie cut 2023: dal medio al corto fino al bob a strati, ecco i tagli più belli da provare per dare una svolta all'hair style corto

Tornano alla ribalta i pixie cut tra le tendenze tagli capelli corti 2023. Dalle proposte più "morbide" a quelle più radicali, qui trovate gli hair cut che vi potranno ispirare, se volete darci un taglio:

pixie cut medio corto

pixie riccio

taglio corto o cortissimo

taglio bob a strati.

Pixie cut medio

Il pixie cut medio ha la forma di un pixie cresciuto e scalato e spesso abbinato alla frangia: il giusto compromesso per chi vuole un hair style "corto ma non troppo". Questo tipo di taglio pixie permette di giocare con i volumi, i movimenti e con le forme dei capelli. Il consiglio? Optate per un look asimmetrico che dà grande libertà nello styling.

Pixie cut riccio

Il trend più hot del 2023 è il pixie cut riccio. Il Pixie Curls esalta la texture naturale del capello, creando volume; è, insomma, un nuovo modo per sfoggiare i capelli ricci che stanno rivivendo un momento davvero felice.

Taglio pixie corto (e cortissimo)

Rispetto alle tendenze degli ultimi anni, c'è poco da aggiungere: quando il taglio è radicale, bisogna puntare tutto sul colore. E, come vedrete, abbiamo una insana passione per il biondo chiaro o chiarissimo.

Taglio bob a strati

Se la versione classica del bob cortissimo o del pixie medio vi ha stufato, optate per il taglio bob a strati. Il vantaggio? Rispetto al caschetto classico, grazie alle scalature e alle diverse lunghezze che lo caratterizzano, ci permette di dare maggiore movimento al look. Ecco alcune proposte selezionate per voi.

Credit ph: GettyImages, Prada, Evos, La Biosthetique, Framesi