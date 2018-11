Prendetevi cura della vostra chioma con gli shampoo delicati e lenitivi ideali per lavaggi frequenti selezionati per voi da Grazia.it



Uno stile di vita attivo, una frequente attività sportiva o più semplicemente uno styling aggressivo sono solo alcune delle ragioni che rendono i capelli fragili e stressati.



Per questo è indispensabile prendersi cura della propria chioma quotidianamente, scegliendo uno shampoo delicato e lenitivo, ma sopratutto adatto ai lavaggi frequenti.





Il segreto per avere capelli sempre morbidi e lucenti è scegliere lo shampoo adatto alle proprie esigenze: ogni chioma ha il suo, e trovarlo è fondamentale sopratutto quando i lavaggi sono frequenti o addirittura quotidiani.





Abbiamo selezionato per voi 10 shampoo delicati ideali per lavaggi frequenti. Scorrete l'articolo e scoprite quello che fa per voi.

Questo shampoo per lavaggi frequenti con più del 90% di ingredienti naturali protegge i capelli dai danni dello styling, dell'inquinamento e degli agenti atmosferici. La sua formula deterge delicatamente la cute e la protegge dalle irritazioni.







Uno shampoo ultra delicato perfetto per lavaggi frequenti che idrata in profondità la chioma senza appesantirla. La sua formula lenitiva rinforza le punte e costruisce volume alle radici. La protezione Uv protegge i capelli dai danni del sole.





Questo shampoo delicato nutre la fibra capillare, aggiungendo corpo e volume senza appesantire. La formula gel arricchita con acqua di rosa deterge delicatamente e protegge il colore, rendendo i capelli elastici e voluminosi.







Uno shampoo delicato, che libera i capelli dalle tossine e dai residui di prodotti e trattamenti troppo aggressivi. Lascia i capelli morbidissimi e puliti.







Uno shampoo delicato formulato per rispettare le esigenze dei capelli fragili e danneggiati: la sua formula deterge senza disidratare il capello e lo fortifica in profondità migliorandone l'aspetto lavaggio dopo lavaggio.



Uno shampoo privo di packaging e ricco di ingredienti naturali capace di predersi cura dei vostri capelli e allo stesso tempo di rispettare l'ambiente. L'olio di jojoba biologico idrata e rende morbidi i capelli, mentre il latte d’avena e gli oli di lavanda e camomilla bilanciano e calmano la cute.

Questo shampoo è un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli: la sua formula ristrutturante arricchita da bamboo e seta rimuove le impurità e lascia i capelli morbidi e luminosi.







La formula di questo shampoo deterge delicatamente i capelli e ne ripara i danni senza intaccare il colore o alterare l'efficacia dei trattamenti.



Un prodotto a metà tra uno shampoo e una maschera rigenerante che purifica i capelli in profondità senza danneggiarli o appesantirli. La sua formula idratante, delicata e nutriente è ideale per i lavaggi frequenti.







Pensato per i capelli colorati, questo shampoo crea una schiuma ricca e corposa, ideale per detergere delicatamente i capelli proteggendoli e mantenendo il colore brillante più a lungo.

Credits Ph: Elisa Costa

Credits Ph: Unsplash