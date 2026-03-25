Dalle passerelle agli styling quotidiani, questa texture iconica conquista nuova vita, reinterpretando il passato con eleganza e modernità. Ecco come indossare oggi il trend dei crimped hair

Onde strette, geometriche, quasi architettoniche, che richiamano immediatamente gli anni Ottanta e Novanta, ma che non si presentano come un classico revival: parliamo dei crimped hair, un look che non ha nulla di nuovo se vissuto con uno sguardo nostalgico ma che invece piace (anche alle celeb) se impostato e proposto in una versione più raffinata e moderna. Una versione che, in qualche modo, rompe con i look wavy e naturali che hanno dominato l’ultimo decennio, perché la tendenza crimped hair punta oggi su una texture più decisa, quasi scultorea.

Un trend per tutti i capelli

L’effetto è molto dinamico e capace dare movimento anche alle chiome più sottili. Il punto focale di questo hair trend, infatti, è proprio nella possibilità di trasformare la materia del capello con un finish che talvolta può risultare anche scenografico – e non è un caso che questo revival sia stato “battezzato” prima di tutto da sfilate, red carpet e social. C’è poi da dire che ha quella caratteristica fondamentale senza la quale difficilmente una tendenza diventa virale: la versatilità. L’effetto “crimped”, infatti, può essere adottato su tutta la capigliatura per un risultato più audace, oppure su singole ciocche, creando contrasti che arricchiscono acconciature di base più semplici. In questo senso, il crimped diventa uno strumento creativo nelle mani di hairstylist e appassionati, adatto tanto ai look quotidiani quanto a quelli più ricercati.

Come realizzare i crimped hair

Per realizzarli quello che serve è un tool di nuova generazione che permette di ottenere onde definite limitando lo stress per il capello, grazie a tecnologie che regolano la temperatura e distribuiscono il calore in modo uniforme. Tuttavia, nulla toglie che si possa puntare su metodi alternativi, che utilizzano intrecci o accessori per creare lo stesso effetto senza calore: a voi la scelta.

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