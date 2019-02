Il biondo del momento? È soffice e delicato, e si ispira alle morbide tonalità del burro

Siete curiose di scoprire qual è la tonalità di capelli biondi più cool del momento? Si chiamano capelli butter blonde, una tinta di biondo chiaro luminoso che miscela in maniera sapienziale sfumature calde e fredde, senza virare troppo al dorato ma neppure al platino.



L'ispirazione arriva dalla morbida tonalità del burro, un colore che addolcisce i lineamenti e porta la radiosità sul volto.

Il segreto per dei capelli butter blonde a regola d'arte è giocare con i baby highlights, creando dei layer fino a 4 o 5 toni differenti. Per ottenere il risultato migliore, affidatevi sempre a un ottimo salone e tenete presente che questa tonalità di biondo dona soprattutto a chi parte da una base già chiara.

Abbiamo selezionato le migliori creazioni degli haircolorist di Instagram, per butter blonde hair da urlo.

Onde luminose



Il colore è pieno ma non per questo piatto. Le sfumature sono state realizzate con un tono su tono molto discreto e naturale, partendo da una base biondo cenere.



Wavy bob



Sicuramente la piega che più valorizza questa tonalitò di biondo è mossa, particolarmente indicata per rendere la chioma ancora più corposa mettendo in evidenza i riflessi. In questo caso, il butter blonde è in una versione biondo chiarissimo tendente al freddo.



Splashlight



In questo caso la sfumatura color burro è utilizzata in maniera strategica per creare degli sprazzi di luminosità intensa sulla chioma, per un effetto tridimensionale.



Ombré



La tinta butter blonde si presta particolarmente a creare un effetto sfumato, partendo da radici color beige blonde per poi sfumare nel color burro sulle lunghezze e verso le punte.



Warm



Una variante di butter blonde hair verso la parte più calda dello spettro. Accanto ai vari toni di biondo chiaro e freddo sono state accostate delle sfumature di biondo dorato e color miele.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa