Trovate l'acconciatura che fa per voi tra le tendenze capelli biondi 2020. Un mix di acconciature da passerella e hairlook dai parrucchieri più famosi

Le tendenze capelli biondi 2020 ci portano verso hairlook naturali, morbidi ed extra luminosi.

I colori più gettonati? Biondo miele, biondo chiaro con colpi di sole, ma anche oro rosa e biondo con un tocco di rame.

Il loro minimo comune denominatore? La naturalezza e la freschezza. Quest'anno infatti le acconciature blondie non sono artificiose, ma al contrario ariose e leggere.

Trovate lo stile che fa per voi tra i capelli biondi 2020 di tendenza selezionati per voi da Grazia.it tra i look da passerella e quelli proposti dagli hairstylist più famosi.

Oro Rosa

Tinta rose gold su taglio medio e vaporoso dallo styling mosso. Una proposta di grande fascino, tra le più belle tendenze capelli biondi 2020. Da copiare! (Joico)

Soft Blonde

Un biondo morbido e caldo per il taglio medio con frangia piena e styling mosso. Una delle proposte più trendy del momento. (La Biosthetique)

Biondo Vaniglia

Chiaro e luminoso, il biondo vaniglia sta benissimo agli incarnati chiari. Eccolo sul taglio lungo e scalato sul davanti con scriminatura centrale.

Biondo scuro

Il dark blonde è naturale e glamour, soprattutto grazie alla tonalità calda che regala al look una connotazione originale e "morbida".

Simply Glam

Un taglio di capelli a caschetto corto in biondo sfumato: più chiaro alle radici si scalda e scurisce sulle lunghezze.

Colpi di sole

I colpi di sole donano tridimensionalità e carattere il look. In questa acconciatura da passerella li troviamo su un taglio corto con frangia.

Biondo Cenere

I capelli biondo cenere sono chic e sofisticati. Ecco una proposta da copiare su un taglio medio con radici scure in evidenza. (Jean Paul Mynè)

Ginger Blonde

Capelli lunghi e mossi dalla messa in piega a onde in una tinta biondo caldo ramato luminoso e glamour. (Goldwell)

Shag glam

Il taglio di capelli shag continua a fare tendenza. Eccolo in una variante mossa e bionda, dal colore sfumato. (Capellimania)

Wild Honey

Maxi chioma ondulata in tinta biondo miele. Questo hairlook è perfetto per l'estate perché lo styling voluminoso e il colore di base illuminato da sottili highlights offre un "effetto vacanza" assicurato.

Blonde bob

Un mini caschetto scalato con frangia a tendina. Le radici sono voluminose, mentre il colore scelto è chiaro e luminoso, ottenuto con mèches tono su tono.

I prodotti consigliati per curare i capelli biondi

Se avete i capelli biondi - o avete intenzione di cambiare look - date uno sguardo alla nostra selezione dei migliori prodotti dedicati alla cura e al mantenimento dei capelli biondi.

Un mix di prodotti professionali e low cost che vi sorprenderanno.

