Coda bassa, annodata, con fermaglio o spettinata? Scoprite come indossare la coda di cavallo e i prodotti vostri alleati

La coda di cavallo si conferma, anche per questa stagione (e in particolare per la prossima), un classico dello styling. Tuttavia, dopo il periodo delle ponytail altissime e degli effetti slick, con radici tiratissime e lunghezze perfettamente disciplinate, oggi la pony tail si porta bassa e leggermente allentata, ma soprattutto può essere declinata in mille varianti diverse. I capelli, infatti, possono essere pettinati con precisione sulla sommità della testa e lasciati liberi sulle lunghezze, oppure raccolti senza preoccuparsi troppo delle ciocche che sfuggono. Anche gli accessori hanno un loro peso in questa nuova tendenza; dai fermagli metallici agli elastici classici, fino a soluzioni decisamente inaspettate, tutte le passerelle offrono tantissimi spunti da cui pescare per il nostro updo. Vediamo insieme come.

La coda di cavallo annodata

Tra le proposte più particolari c'è quella di Cult Gaia. Per la collezione Primavera-Estate 2027, l'hairstylist Karim Belghiran ha ideato Infinite Knot, un'acconciatura che parte dalla classica coda bassa ma la trasforma attraverso un nodo allungato e morbido. Le lunghezze sono intrecciate, mentre alcune ciocche laterali conservano un movimento leggero: è una versione interessante per chi vuole andare oltre la solita ponytail senza, però, puntare a uno chignon vero e proprio. Si può reinterpretare anche a casa, raccogliendo i capelli sulla nuca e ripiegando una parte delle lunghezze su se stessa, da fissare con forcine. Il risultato funziona particolarmente bene sui capelli lunghi, soprattutto se leggermente mossi.

La ponytail essenziale

All'estremo opposto si colloca la proposta vista sulle passerelle di Tory Burch. Qui l’hair stylist Guido Palau ha scelto una coda bassa, accompagnata da una riga centrale e bloccata con un semplice elastico nero. È probabilmente una delle interpretazioni più facili da inserire nella routine quotidiana. Per renderla meno rigorosa basta non tirare troppo le lunghezze e lasciare che qualche ciocca esca fuori dal raccolto in modo naturale.

Coda di cavallo con fermaglio protagonista

Da TWP l'elastico lascia spazio a un accessorio come una clip color bronzo che blocca un raccolto molto morbido, come se la coda fosse lasciata a metà. Il dettaglio da copiare è proprio il fermaglio, che diventa parte integrante dell'acconciatura; una soluzione pratica anche per chi non ha particolare dimestichezza con forcine e acconciature elaborate.

Quando la coda di cavallo bassa incontra il contrasto tra liscio e mosso

A Londra, Harris Reed propone una versione particolarmente interessante della coda bassa. L'hairstylist Anna Cofone ha lavorato su un contrasto tra la parte superiore della testa, più liscia e definita, e le lunghezze, lasciate morbide, leggere e con un movimento quasi impalpabile. Il risultato è un'acconciatura che appare ordinata frontalmente, ma più libera una volta osservata da dietro.

La coda di cavallo si ferma con una matita

Tra gli spunti più curiosi della stagione c'è indubbiamente quello di Carven. Le code basse e morbide viste in passerella sono fermate con una matita, trasformando un oggetto di uso quotidiano in un accessorio per capelli. L'idea è semplice, ma ha un risultato sorprendente: il raccolto acquista un'allure spontanea, quasi improvvisata, senza sembrare trascurato.

La ponytail più sperimentale

Sempre a Parigi, Julie Kegels porta la coda di cavallo in una direzione decisamente più concettuale. Alcuni look giocano con ponytail apparentemente tagliate, con lunghezze interrotte e proporzioni insolite. Non è necessariamente un'acconciatura da riprodurre alla lettera, quanto piuttosto un invito a considerare la coda come un elemento con cui sperimentare.

Come scegliere la coda di cavallo giusta in base ai capelli

Dalle passerelle arriva, quindi un’indicazione chiara: la ponytail non ha più una forma prestabilita. Può essere bassa e composta, morbida e spettinata, oppure trasformarsi attraverso nodi, intrecci e accessori inattesi. La scelta dipende anche dalla natura dei capelli. Su quelli fini, un po’ di volume sulla sommità evita un effetto troppo piatto: basta applicare uno spray texturizzante sulle lunghezze prima di raccoglierle. Chi ha capelli spessi o lunghi può sperimentare con nodi e intrecci,, oppure scegliere una clip importante. Sui ricci, meglio assecondare il volume naturale e valorizzare la definizione con una crema specifica, senza cercare di disciplinare ogni ciocca. Anche la riga cambia l'effetto finale: centrale per un look essenziale, laterale per un tocco più sofisticato e rétro. A fare la differenza sono soprattutto i dettagli: un nodo, un fermaglio metallico o un accessorio insolito bastano a trasformare una semplice coda bassa.

I prodotti per realizzare la coda di cavallo di tendenza

Per preparare i capelli, ottenere la giusta consistenza e completare il raccolto, ecco cinque prodotti da inserire nella propria routine di styling.

Uno shampoo pensato per detergere i capelli e aiutare a controllare l'effetto crespo. È una buona scelta per chi desidera realizzare una coda ordinata e gestibile, soprattutto quando la chioma tende a gonfiarsi con l'umidità.

Uno spray che aiuta a dare corpo alle radici e consistenza alle lunghezze. Si può utilizzare prima di raccogliere i capelli per ottenere una ponytail meno piatta, con un po' più di volume e movimento.

Trattamento senza risciacquo, va applicato sulle lunghezze per idratare e rendere i capelli più facili da gestire. È utile soprattutto per le chiome secche, mosse o ricce, quando si vuole realizzare una coda che valorizzi la texture naturale senza rinunciare alla morbidezza.

L'elastico a spirale è una soluzione pratica per raccogliere i capelli senza ricorrere ai classici elastici in tessuto. La sua forma aiuta a distribuire la pressione sulla chioma e a limitare i segni lasciati sulle lunghezze.

Una clip dorata da utilizzare per fermare le lunghezze ripiegate o aggiungere un dettaglio luminoso a una coda bassa.

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