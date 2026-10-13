Alla sfilata Chanel primavera estate 2027 il dettaglio più sottile volava letteralmente sopra le teste: un chignon‑nido concettuale e sorprendentemente portabile.

Il 5 ottobre 2026, al Grand Palais di Parigi, la sfilata Chanel primavera estate 2027 ha trasformato la cupola in un cielo abitato. Stormi di uccelli luminosi, una luna gigante, 83 look sospesi tra sogno e biografia.

Mentre i flash inseguivano tailleur di tweed, tutù moderni e borse d’archivio, un altro racconto correva più silenzioso. Era scritto nei capelli: un sistema di chignon pensato come mappa delle molte vite di Gabrielle Chanel. Il dettaglio più sottile, e forse più intelligente, era uno chignon‑nido che poteva facilmente passare per “semplice bun perfetto”.

Dentro la sfilata Chanel PE 2027: quando anche i capelli parlano di libertà

La collezione fa parte del progetto narrativo La Conversation, con cui Matthieu Blazy racconta le diverse stagioni della vita di Coco. Gli uccelli, dalle rondini ai gabbiani, diventano simbolo di libertà e di trasformazione continua.

Prima ancora della sfilata, tre scatti firmati da David Bailey avevano lanciato un indizio chiarissimo: un’acconciatura elaborata che ricordava un nido, una scultura di rondine metallica, un uccellino vero appoggiato sulla mano di una modella.

Non era semplice estetica. Quei riferimenti preparavano il terreno all’idea chiave: anche lo chignon doveva diventare “nido”, rifugio e punto di partenza per il volo.

Il chignon‑nido: il dettaglio capelli che poteva sfuggire

In passerella il codice capelli dominante è lo chignon, orchestrato dall’hairstylist Duffy in circa 57 variazioni diverse. Da lontano molti sembrano raccolti impeccabili, quasi “da ballerina disciplinata”. Ma guardando meglio si nota la vera ossessione: la forma circolare del nido.

Come è fatto lo chignon‑nido di rondine

La base è lucidissima, tirata senza essere severa, spesso con riga pulita. La coda viene arrotolata in un anello compatto, più piatto che conico, che resta appoggiato alla nuca come una piccola corona tondeggiante. La superficie non è spettinata, ma leggermente texturizzata, abbastanza da suggerire i rametti di un nido senza scivolare nell’effetto “mattina dopo il concerto”.

Su alcune modelle il tema è sottolineato da fermagli piumati e orecchini a forma di uccello, incastonati nello chignon con una precisione chirurgica. Il risultato è così ordinato da sembrare quasi “naturale”, dettaglio che molti spettatori, concentrati sui tailleur, potrebbero aver registrato solo come raccolto classico ben fatto.

Architetture di bun: maxi volumi e linee orizzontali

Intorno allo chignon‑nido si muove un’intera costellazione di raccolti. Ci sono chignon verticali, laccati, che crescono verso l’alto come piccole sculture di capelli e parlano del lato più teatrale della maison. All’estremo opposto, uno chignon basso, disposto orizzontalmente sulla nuca e lucidissimo, distilla lo stile Chanel nella sua forma più grafica e rigorosa.

Sono variazioni pensate per la passerella, certo, ma indicano una direzione chiara: il raccolto torna scultoreo, costruito, lontano dall’onda “finto spettinato” che ha dominato per anni.

Cornrows low bun: il codice Chanel incontra i capelli afro

Su diverse modelle nere lo stesso vocabolario viene adattato alle texture afro con cornrows tradizionali raccolte in uno chignon basso. È un’immagine potente: una tecnica africana secolare entra nel linguaggio di Chanel senza essere mascherata, ma anzi valorizzata come parte del racconto di libertà.

Come portare oggi lo chignon‑nido della sfilata Chanel primavera estate 2027

Tutto questo ci riguarda anche fuori dal Grand Palais. Lo chignon‑nido parla perfettamente del momento capelli attuale: raccolti strutturati ma non rigidi, nostalgici e insieme futuribili. Guido Palau, hairstylist di sfilata tra i più richiesti, ha spiegato in una recente intervista che le donne reagiscono con entusiasmo alle acconciature con «un piede nel passato e uno nel futuro». Lo chignon‑nido di Chanel cade esattamente in questa zona di comfort creativo.

Versione quotidiana e sera: il bun‑nido portabile

Per una giornata in ufficio servono pochi passaggi. Lisciate o almeno districate bene i capelli e create una riga centrale o leggermente laterale. Raccogliete in una coda medio‑bassa molto tesa, poi arrotolate la lunghezza in un anello largo, fissandolo con forcine piatte. Lavorate infine la superficie con una piccola quantità di spray fissante e pettine a coda per ottenere un effetto liscio ma non “incollato”. Con qualche forcina gioiello lo stesso bun funziona anche per una serata speciale.

Capelli ricci e afro: il low bun che valorizza la texture

Se avete capelli ricci, la chiave è non schiacciarli. Definite il riccio con la vostra routine abituale, poi raccogliete in uno chignon basso circolare senza tirare troppo le radici, lasciando che il volume naturale costruisca il “nido”.

Per i capelli afro con cornrows, l’effetto Chanel visto in passerella richiede mani esperte: vale la pena affidarsi a un salone specializzato, chiedendo un intreccio che segua la testa e si raccolga in uno chignon compatto sulla nuca.