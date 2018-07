Per le anime più creative, ribelli e con un amore incondizionato per i colori fluorescenti



Volete provare un drastico cambio di look? Puntate su un nuovo colore di capelli che non vi faccia passare inosservate, a patto di sceglierlo come espressione della vostra personalità e del vostro lato più creativo.

Eccentrici e assolutamente esagerati, i capelli neon donano un'attitude strong per tutte coloro che non temono di far vedere chi sono.

Ecco le ispirazioni su cui puntare se volete provare i capelli fluorescenti che si illuminano al buio.



Pink



La t-shirt più cool del momento, firmata Valentino, recita "pink is punk". Ed è assolutamente vero, soprattutto quando a essere pink sono i capelli, accesissismi a effetto neon.



Bicolor



Difficile trovare un hairlook più originale di questo, con la chioma divisa perfettamente a metà, una parte turchese e l'altra fucsia.



Dark roots



Le radici naturali a contrasto sono un grandissimo trend, non lo sapevate? Da provare se vi piacciono i contrasti e il look undone. L'effetto è ancora più bello se per le lunghezze scegliete un colore neon come questo rosa pesca.



Purple

Capelli neon per tutte le amanti del viola, giocati su due tonalità contrastanti, viola orchidea e violetto indaco.



Peach

Volete dei capelli che ricordano i sorbetti o i cocktail alla frutta? Provateli in versione neon, per accendere le vostre serate estive.



Highlighter

Capelli giallo evidenziatore? Perché no, i capelli gialli super accesi sono diventati di tendenza.

Sunrise

Rosa e arancio neon con effetto sfumato e ombré ricordano i colori dell'alba infuocata.



Orange

La versione più "tranquilla" dei capelli neon? Quelli nel color arancio, acceso quanto basta ma il più easy da scegliere.







Green

Non potevano mancare i capelli verdi, da scegliere con un balayage sfumato e sottile miscelando varie tonalità, dal verde neon al verde smeraldo.



Rainbow

I capelli arcobaleno in versione neon, per brillare di mille colori sul dancefloor.



Credits Ph.: Unsplash, Pexels - Artwork by Elisa Costa