La tendenza più amata dagli hairstylist abbandona gli eccessi del passato e punta su una brillantezza sofisticata e facile da portare. Ecco come indossare i capelli effetto bagnato estate 2026

Estate e capelli effetto bagnato: un binomio indissolubile. Anche per questa stagione gli hair look dal finish wet tornano protagonisti ma con un risultato più naturale, meno “ingessato” rispetto al passato. Non più una chioma dall’aspetto rigido, ma un effetto luminoso che richiama la sensazione dei capelli appena sfiorati dall’acqua, morbidi, disciplinati e pieni di movimento.

Capelli effetto bagnato estate 2026: il nuovo wet look è più morbido e naturale

Dimenticate, quindi, il finish wet estremo degli anni Duemila, con gel in abbondanza e capelli quasi immobili. La parola chiave oggi è equilibrio: radici lucide, lunghezze più libere, texture leggere e una brillantezza che valorizza la qualità del capello. Il risultato è una chioma elegante, perfetta per chi cerca un’acconciatura capace di accompagnare diversi momenti della giornata. Il wet look può essere sofisticato per una serata estiva, ma anche diventare un alleato ideale per un appuntamento informale, perché gioca sulla sensazione di naturalezza e sulla cura dei dettagli.

Dal bob ai capelli lunghi: il trend che valorizza ogni taglio

Uno dei motivi per cui il wet look continua a conquistare è la sua versatilità. Sui capelli lunghi potete indossarlo con una riga centrale o con un semiraccolto e lunghezze morbide lasciate cadere sulle spalle. Può trasformarsi anche in una coda bassa o in uno chignon lucido e ordinato. Il finish bagnato è perfetto anche sui capelli più corti come bob e pixie cut di cui vengono esaltate al massimo le linee del taglio.

Come creare l’effetto capelli bagnati senza appesantirli

Per ottenere un wet look moderno la preparazione è fondamentale. Il punto di partenza è sempre una chioma dall’aspetto sano e idratato, perché la brillantezza risulta più naturale quando il capello è morbido e curato. Dopo un prodotto nutriente o un trattamento leave-in, potete usare gel, creme modellanti o cere leggere per creare la giusta texture. Il segreto è lavorare il prodotto senza eccedere. L’obiettivo non è dare l’impressione di avere i capelli appena lavati e ancora bagnati, ma ricreare quella luminosità trasparente che rende la chioma più ricca e sofisticata. Attenzione, però: il prodotto va concentrato soprattutto sulla parte superiore della testa e sulle radici, lasciando invece movimento alle lunghezze.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics