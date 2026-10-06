Castano, rame e riflessi ambrati si incontrano nel Whiskey Copper, una nuance firmata da Chris Appleton e scelta da Chrishell Stause - e che piacerà tantissimo anche a voi

L’autunno 2026 si annuncia caldo, almeno sui capelli. Dopo stagioni di biondi freddi, castani neutri e colori dall’effetto naturale, è il momento di provare nuance più avvolgenti come, per esempio, il Whiskey Copper, un mix di castano e rame ispirato ai toni caldi e ambrati del whiskey firmato da Chris Appleton, Global Color Ambassador di Schwarzkopf Professional. Appleton ha creato questa particolare sfumatura per l’attrice Chrishell Stause.

Whiskey Copper: le caratteristiche

Il risultato? Lunghezze che mescolano castano e rame. Il colore scelto non punta, infatti, sull’intensità del rosso quanto sulla luminosità dell’insieme, costruito attraverso un mix di diverse sfumature. “In questo momento si tende a scegliere castani ramati sofisticati e rame delicati, ma anche rossi più intensi e biondi fragola dalle sfumature dorate, lasciando da parte i colori freddi e quasi ghiacciati. Le tonalità calde regalano profondità, movimento e ricchezza alla chioma senza richiedere un cambiamento radicale”, ha affermato Appleton in un’intervista a People. Il punto, quindi, non è semplicemente scegliere il colore rosso, ma sperimentare una gamma di nuance più morbide e luminose, capaci di dare carattere alla chioma senza renderla troppo costruita.

Un colore amato dalla star

È proprio questa possibilità di dosare le diverse componenti a rendere il Whiskey Copper così versatile. L’effetto può così cambiare in base al colore naturale: sui capelli scuri sarà più profondo e scuro, mentre sulle basi chiare saranno protagonisti riflessi dorati, ambrati e ramati. Le prime a provare questa tendenza? Ovviamente le celeb come Joey King, che ha sperimentato una versione più calda e leggermente più rossa; mentre Emily Ratajkowski ha scelto un rosso più intenso; due look per due interpretazioni diverse che mostrano, però, come la nuova stagione non abbia un unico colore protagonista, ma una tavolozza calda tutta da personalizzare.

Credit ph: GettyImages